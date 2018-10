Bolka na Letné vyhořela. Dostali jsme lekci, kaboní se kapitán

Čestný gól v závěru zápasu už na tristním dojmu nic nezměnil. Fotbalisté Mladé Boleslavi v dohrávce 12. ligového kola na Letné prostě vybouchli a porážka 1:4 je ještě vcelku milosrdná. „O našem výkonu ani nemá cenu psát, to by byla škoda řádků...“ kroutil hlavou trenér Jozef Weber. „Od první minuty jsme zaostávali. Ne o krok nebo o dva, ale o víc kroků za Spartou,“ přidával se kapitán a autor jediného gólu Lukáš Hůlka.

Komentátoři v televizním studiu nevycházeli z údivu. Tak liknavý přístup k plnění defenzivních úkolů se v nejvyšší soutěži jen tak nevidí.

„Jde o bránění celého týmu, ne pouze o obrannou čtyřku. Nepracovali jsme od vrchu tak, jak jsme měli. Soupeři jsme dali prostor, on ukázal svou kvalitu, produktivitu a udělil nám lekci," líčil obránce Lukáš Hůlka.

Po pondělku platí, že Mladá Boleslav vyhrála jediné z posledních 13 ligových utkání se Spartou.

„Že jsme se jí nevyrovnali ve fotbalovosti, mě ani nepřekvapilo, protože má dobré hráče. Ale my jsme se jí nevyrovnali ani v důrazu, což mě zaskočilo. Hořeli jsme v obraně kvůli podstupování soubojů," láteřil kouč Jozef Weber.

Také video bylo proti nim. Hned dvakrát

Navíc i technika byla proti Středočechům. Sudí Pavel Orel dvakrát změnil verdikt u videa. Nejprve odvolal penaltu pro Boleslav, pak ji naopak nařídil proti ní. poražení se ovšem nevymlouvali.

„Video je od toho, že když si rozhodčí není něčím jistý, tak aby se poradil. Myslím, že by to tak mělo být. Samozřejmě, vzalo nám penaltu, třeba možný gól, možná změnu v utkání. Ale co víc by mělo říct pravdu než video," zůstal Hůlka nad věcí.

„Přiznám se, že nejsem příznivcem videa, ale na Spartě opravilo dva momenty, které by byly sporné, takže v pořádku. Zákrok na Komličenka se dal i nemusel písknout. Ale co mám informace, tak pokutový kop pro Spartu byl oprávněně opraven a odpískán," doplnil trenér Weber.