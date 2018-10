Sešívaní vedou ligu a na Letnou vyrazí jako favorit. Spartě utíkají nejvíc za 77 let

Kouč Trpišovský po bodovém importu z Kodaně tentokrát nemohl dodržet pravidlo, že vítězná sestava se nemění. Bořil a Ngadeu měli disciplinární trest, Zmrhal a Tecl nebyli ani na lavičce, kam usedl kartami ohrožený Traoré. V základní sestavě se tak představili Deli, Zelený, Baluta a Olayinka.

Sešívaní sice nezačali nijak zhurta, již za dvacet minut si ovšem vypracovali uklidňující dvoubrankový náskok. První šanci ještě Matoušek v samém úvodu nevyužil, další už nazmar nepřišla.

Pokud Slavia porazí v dohrávce Duklu, půjde do derby pražských S se sedmibodovým náskokem na Spartu. Poslední podzimní derby, před kterým měla Slavia vyšší náskok (10 bodů), se hrálo před 77 lety v sezoně 1941/42. Tehdy skončilo vítězstvím sešívaných v poměru 7:0. — CSFOTBAL (@fotbal_cs) 28. října 2018

Olayinka z křídla odcentroval a nikým neobsazený obránce Coufal z voleje prostřelil Radu. Parádní formu posledních týdnů pak potvrdil Stoch. Záložník, jehož nový český kouč Hapal láká k návratu do slovenské reprezentace, si našel odražený míč a parádně ho poslal do šibenice.



Sešívaní se brzy radovali i potřetí, Součkův gól ovšem kvůli ofsajdu neplatil. Domácí však nemuseli litovat, krotká Dukla pro ně nepředstavovala prakticky žádné nebezpečí a již do přestávky bylo o osudu zápasu rozhodnuto.

Darek z kabiny :-). Dohoda, ze kdyz vyhraji derby, koupou se v pivu! pic.twitter.com/p20y1WX6p9 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 29. října 2018

Tím spíše, že hned ve čtvrté minutě druhého dějství se míč trochu šťastně dostal k Olayinkovi a bývalý hráč Dukly pozdravil své nedávné spoluhráče nekompromisní gólovou trefou pod břevno.

Hosté se přece jen dočkali zápletky. Coufal ve vápně nakopl Miloševiče a sudí Zelinka po konzultaci s videorozhodčím nařídil penaltu, kterou Schranz proměnil. Víc ovšem Dukla nestihla. Pět minut před koncem se podruhé v utkání prosadil Stoch a podtrhl dominanci sešívaných.

Slavia vyhrála sedm z posledních osmi kol, navíc si vylepšila už tak jednostrannou bilanci s týmem z Julisky. V 17 zápasech samostatné ligy ještě s Duklou nikdy neprohrála (10 výher a 7 remíz).