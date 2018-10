Dvě největší šance jsme nedali, ale musíme zůstat nohama na zemi, připustil Hovorka po derby

„Obrany předčily ofenzivy. Bylo to těžký pro obě strany, celý den pršelo. I terén nasvědčoval tomu, že to bude boj. Bohužel ke konci zápasu jsme měli dvě největší šance utkání a ty jsme neproměnili a bylo to 0:0," litoval David Hovorka.

Jablonec nejprve zahodil penaltu. Čtvrt hodiny před koncem ji neproměnil Jakub Považanec. A v samotném závěru z dobré pozice po rychlém brejku přestřelil branku střídající Rafael Acosta.

Liberec se snažil využít náročného programu Jablonce, který ve čtvrtek pozdě večer hrál v Evropské lize s Astanou. „Už před zápasem to avizovali, že do nás půjdou od začátku a že nám to znepříjemní. Nebudeme si nic nalhávat. Hráli jsme ve čtvrtek v devět večer. Samozřejmě jsme profesionálové, ovšem trochu se to projevuje. Když nás Liberec presuje od začátku do konce, je to těžší," připustil 25letý střední obránce, který přesto s parťáky modrobílé do větší šance nepustili.

„Naštěstí pro nás tam měli jen takové pološance, standardky, avšak ve finále žádnou vážnější akci neměli. Bohužel my jsme nedali a je to 0:0 a jedeme dál," řekl obránce.

„Asi je to ale zasloužená remíza. Musíme zůstat nohama na zemi, Liberec byl živější, to bylo vidět. Byl to zápas nahoru dolů a bylo to o jednom gólu," dodal obránce, který na Střelnici zamířil před touto sezónou ze Sparty na hostování.

Na moc bývalých spoluhráčů nenarazil

Zápas s Libercem byl pro něj speciální. Právě v dresu Slovanu zažil před více než třemi lety premiéru v první lize.

„Na derby jsem se těšil. V Liberci jsem zažil hezké chvíle, chtěl bych mu poděkovat, kluky znám. Pro mě osobně to byl speciální zápas," přiznal Hovorka.

„Moc bývalých spoluhráčů už tam v útoku nezbylo, takže příliš vyhrocený to nebylo, i když Potočka (Roman Potočný) tam na začátku měl nějaké pošťuchování, ale to k tomu patří," uculil se Hovorka, jehož ve středu čeká utkání v domácím poháru s Karvinou. „Máme nabitý program a musíme to zvládnout. Jsme na třech frontách a musíme to zvládnout. Kádr na to máme široký, abychom to prostřídali," uzavřel.