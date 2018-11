Masopust zraněný, Acosta rovněž. Jablonec za kanonádu rozpoutanou na Julisce dost draze zaplatil

Ztráta Alejandra Acosty samozřejmě mrzí, zranění Lukáše Masopusta ještě víc. Však také kolem něho bylo víc debat a diskusí než kolem debaklu, který Dukla schytala.

Faul domácího Jána Ďurici byl totiž hodně drsný.

„Šel podrážkou napřed, což při každém předligovém seznamování s pravidly označuje přednášející rozhodčí za surovou hru, po níž následuje červená," glosoval zákrok slovenského legionáře Masopustův spoluhráč Martin Doležal.

„Tvrdý zákrok to byl, nás hráč na něj navíc nebyl připravený, ale nechce se mi věřit, že by tak zkušený fotbalista, jakým Ďurica je, šel do souboje s úmyslem Masopusta zlikvidovat. Říci něco takového by bylo hodně tvrdé," nemínil jablonecký kouč Petr Rada ukazovat na domácího obránce prstem, natož pak rozpoutávat slovní přestřelku.

A to přesto, že ve čtvrteční konfrontaci Evropské ligy s Astanou bude Masopust jeho týmu citelně scházet.

„Mrzí to, to se ví. Zranění je to nejhorší, co jeho i nás mohlo potkat," netajil Rada, jak moc důležitým článkem v jablonecké sestavě Masopust je.

"Je to náš klíčový hráč, takže by hodně chyběl," přidal se Doležal.

„Zákrok Ďurici nejspíš vyplynul z frustrace, která na domácí dolehla. Prohrávali, byli frustrovaní, proto šel do souboje tak tvrdě," snažil se pochopit stopera Dukly.

„Třeba si zákroku dodatečně povšimne disciplinární komise. Má přece možnost se k takovýmto situacím vracet," sdílel naopak Doležal panující mínění, že sudí Nenadál měl Ďuricovi ukázat nikoli žlutou, ale rovnou červenou kartu.

„O ostrý zákrok šlo, ale rozhodně v něm nebyl úmysl soupeři ublížit. Viděl jsem celou situaci na videu a jsem si tím jistý," bral svého svěřence v ochranu kouč Dukly Roman Skuhravý, zatímco jablonecký Petr Rada přemýšlel, jak středovou řadu ve čtvrtek v Astaně zacelí, když se bude nejspíš muset obejít jak bez Masopusta, tak i bez Acosty, který ho na Julisce střídal.