Skácel: V Příbrami si prodlužuju mládí. Ale nejpozději na konci sezony s fotbalem končím!

Plánoval fotbalový důchod, když k němu před uplynulou sezonou přilétla nabídka od kouče Příbrami Josefa Csaplára. Záložník Rudolf Skácel, jehož kariéra je nejvíce spjatá se Slavií a skotskými Hearts, kývl. Středočechům pomohl zpátky do první ligy, nakonec se nechal přemluvit, aby dal ještě rok. V 39 letech tak stále válí mezi českou elitou. Konec kariéry se však blíží...

Upřímně, když jste do Příbrami přicházel, věřil jste v takový scénář?

Počítal jsem, že odehraju sezonu a skončím s fotbalem. Že si poslední rok kariéry užiju. Dotáhli jsme káru do první ligy, což možná někteří nedocenili. Šlo o ohromný úspěch trenéra Csaplára a party, která táhne za jeden provaz. Jsem Příbrami vděčný, že jsem to mohl zažít.

O Příbrami se mluví jako o velkém zázraku. Po loňském sestupu odešel téměř celý tým, tvořil se nový.

Zázrak byl postup. Velký. Povedl se díky skvělé partě a trenérovi, který ji dal do kupy. Teď v létě jsme si řekli, že máme kvalitu, abychom mohli trápit i největší favority. Měli jsme slušný začátek, pak se to zvrtlo. Krize prostě přicházejí, nás trefila teď. Jsme ale nováček, kdybychom měli o tři body víc, jsme maximálně spokojení.

Jak se v 39 letech konkuruje fotbalistům, kteří jsou i o dvacet let mladší?

Je fajn, že můžu zlobit mladé kluky. Ale už to bolí. Moje role v mančaftu je samozřejmě jiná bývala před deseti lety, ale prodlužuju si mládí. Díky legráckám v kabině mládnu.

Budete její součástí i na jaře?

Pokud nebudu na hřišti za ostudu, do jara půjdu. V Příbrami mám smlouvu do konce sezony, v lednu si ale s vedením sedneme. Zhodnotíme, jestli to dává pro obě strany ještě smysl.

V létě je definitivně konec?

Tohle je poslední sezona. Buď skončí v půlce nebo po ní. Konec je tedy blízko. Nerad bych zabíral místo. Myslím, že kariéru jsem měl dlouhou, jednou prostě skončit musí. Sranda v kabině mi bude chybět nejvíc. Život ale nekončí.

Máte plán, co po kariéře?

Plány mám několik let, končím už čtyři roky. Před dvěma lety se nabouraly, dozvěděli jsme se s přítelkyní, že čekáme dvojčata. Tudíž už neplánuju.(směje se)

Kloníte se spíš k podnikání, nebo zůstanete u fotbalu?

U sportu se asi budu motat, ne však u profesionálního. Je to zvláštní byznys, je v něm hodně špíny. Jelikož jsem starý a vím toho dost, neuvažuji, že se v něm budu pohybovat.