Se Svědíkem jde do Slovácka i realizační tým. Rád pracuji s lidmi, kterým věřím, tvrdí kouč

S Jihlavou se rozloučil vítězstvím v druholigovém utkání nad Ústím nad Labem a o den později už sledoval v hledišti hradišťského stadionu svůj nový tým při porážce 0:1 s Libercem. Čtyřiačtyřicetiletý Martin Svědík se jako trenér fotbalistů Slovácka vrací po pěti měsících do nejvyšší soutěže. Smlouvu podepsal na tři a půl roku.

Rozhodoval jste se hodně, zda vyměnit druhé mužstvo druholigové tabulky za tým, který se zachraňuje mezi elitou?

Nebylo to snadné. Ale já považuju nabídku z první ligy za ocenění mojí práce. Oslovila mě jak po sportovní stránce, tak i z hlediska zázemí, jaké hradišťský klub má. Láká mě pozvednout Slovácko minimálně tak, jak se mi to na jaře povedlo v Jihlavě, přestože nám poslední zápas nakonec nevyšel a sestoupili jsme.

Šanci na rychlý návrat jste v Jihlavě neviděl?

Všechno bude odvislé od toho, jaká bude ekonomická situace klubu. Vím, že tamní vedení dělá maximum, aby našlo partnery, kteří by jihlavský fotbal finančně podpořili. Věřím, že se jim to povede. Jenže na Vysočině to není snadné. Ovšem fungovat jen z prodeje hráčů není z dlouhodobého hlediska dobrá cesta.

Proč jste nevedl Slovácko z lavičky už v utkání s Libercem?

Protože jsem u týmu v týdnu nebyl. Bylo logické, že zápas ještě odkoučoval trenér Vlachovský, který na něj mužstvo připravoval.

Přivedete si z Jihlavy asistenta Šmardu i trenéra brankářů Přibyla. To byla vaše podmínka?

Dá se to tak říct. Rád pracuju s lidmi, jimž věřím a kteří znají moje požadavky a nároky. Je to pro mě důležité. Aby ale byla zachována kontinuita s původním realizačním týmem, zůstává jako druhý asistent Honza Palinek, s nímž jsme byli kdysi spoluhráči v Baníku.

Nevadí vám, že podobně jako na jaře s Jihlavou vás zřejmě i teď se Slováckem čeká tuhý boj o udržení?

Takhle nepřemýšlím. Já mám fotbal hrozně rád a těší mě, že mohu být za práci u něj i placený. Beru to jako výzvu. Udělám maximum, abychom co nejdřív poskočili v tabulce ze současné čtrnácté příčky výš.

Vítáte, že vás v reprezentační přestávce čeká ve čtvrtek pohárový duel v Liberci?

Rozhodně. Budu mít víc času poznat charakter hráčů nejen na trénincích, ale i v ostrém duelu. To však neznamená, že hodlám v Liberci nějak experimentovat. Chceme mu pochopitelně oplatit porážku a postoupit. Sestava zřejmě dozná jen drobných korektur, na nějaké razantní změny není teď čas.

Neděsí vás těžký ligový los? Po pauze pojedete do Ostravy a poté hostíte Spartu...

To je dané, takže to neřeším. Proti silným soupeřům se nám může hrát třeba i lépe. V zápasech s papírově slabšími mužstvy mohla hráčům svazovat nohy nutnost bodovat. Porazit ale budeme chtít i Baník či Spartu. Každý bodík pro nás bude mimořádně důležitý.

Už jste se do Uherského Hradiště přestěhoval?

Zatím jsem se jen ubytoval, vše ostatní probíhá za pochodu. Je to poněkud hektické, avšak zaměstnání trenéra s sebou podobné věci přináší. Takže nic nestandardního.