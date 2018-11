Havlík gólem Baník nalomil a přihrávkami dorazil. Tohle jsme nečekali, svěřoval se záložník Slovácka

Baníku se proti Slovácku nevede, ale takové vítězství jste asi nečekali?

No, nečekali, ale dobře jsme se na ně připravili. Věděli jsme, že budou hrozit ze standardních situací, které mají dobré. Pohlídali jsme si to a konečně se nám podařilo dát i góly. Je super mít takovou sérii proti nim.

Jakou roli hrál příchod nového trenéra Martina Svědíka?

Udělal nějaké změny, nehrajeme tak jako dřív. Nenapadáme úplně tak nahoře, jsme více kompaktní a asi to pomohlo.

Myslíte, že by tahle změna mohla sedět?

Soudě podle výsledku z Baníku to zatím vypadá, že jo (smích).

Při vstřelených gólech jste využili toho, že si vás beci Baníku v tu chvíli moc nevšímalo. Překvapilo vás to?

Ten třetí byl z brejku, kdy už hráli vabank. Ale u toho prvního jsme těžili z toho, že jsme se snažili doplňovat se ze druhé řady. Nicméně mě docela překvapilo, že jsme měli tolik prostoru. Když jsme se dívali na videa ze zápasů Baníku, tak tolik prostoru soupeři nenabízel.

První gól jste dal z místa, z něhož jste v Mladé Boleslavi dvakrát minut. Chtěl jste hlavně trefit branku?

Ano, říkal jsem si, hlavně to nepřestřelit! Proto jsem to dával raději po zemi.

Byl to váš první gól v sezoně, že by vám to konečně začalo padat?

No konečně, měl jsme už hodně šancí, které jsem nedal, takže jsem moc rád za to, že mi to tam padlo konečně.

Před třetí brankou jste šel od půlky sám a vypadalo to, že vám soupeř ani nechce vzít balón. Jak jste ji viděl vy?

Niky (Dominik Janošek) to podržel na půlce a bylo tam dost prostoru, tak mi to přihrál. Viděl jsem, že mě nikdo nenapadá, tak jsem si to jenom pokopl a najednou jsem byl sám před brankou. Ještě jsem to pak nahrál Kuchtičovi (Janu Kuchtovi).

Bude tohle vítězství velkým povzbuzením?

Určitě ano. Tohle je velká vzpruha! Příští týden k nám přijede Sparta a doufám, že se na ni připravíme stejně dobře, jako na Baník. Bude to velký zápas, na který se všichni vždycky těšíme.