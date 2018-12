Dostali jsme zase facku, uznává Ščasný po další blamáži Sparty. Hněv fanoušků vnímá

A pak že hůř být nemůže. Ale jo, jde to. Sparta znovu přesvědčila, že je schopna servírovat ještě větší bídu, než do jaké upadla v posledních týdnech. I třeba prohrát s Teplicemi ve svém fotbalovém chrámu, jejž v přechozích osmnácti zápasech nikdo nevyloupil. Až teď Severočeši...

Po blamáži v minulém ligovém dějství na Slovácku se toho sešlo příliš mnoho, než aby si s tím vším dokázala současná Sparta poradit. Povinnost bezpodmínečně zvítězit v posledních dvou zápasech a přitom si poradit s absencí Kangy, Frýdka a Čiviče. A k tomu vědomí, že klubovému vedení dochází trpělivost, takže i proto sahá k pokutám, pod nimiž se zahraniční hříšníci Kanga s Čivičem pořádně prohnuli. A že berou hodně slušnou gáži.

A teď příkaz vedení - Koukejte porazit Teplice!

„To zvládnou jen silní jedinci," věděl své před zápasem i po něm tuplovaně sparťanský trenér Zdeněk Ščasný.

Hejkalův recept účinkoval

„Zvlášť, když my jsme bodovat nemuseli, ale mohli," měl pro letenskou trýzeň bez hranic a konce pochopení kouč Severočechů Stanislav Hejkal. Aby ne, když ještě před zářijovým příchodem do Teplic působil na Letné jako skaut a analytik, takže tušil, co se ve Spartě nejspíš odehrává.

Trenér Teplic Stanislav Hejkal oslavuje vítězství nad Spartou na Letné.

Vlastimil Vacek

„Připravil nás perfektně. Na sestavu Sparty i na to, co bude hrát," potvrzoval teplický stoper Alex Král, když jeho tým po trefě Moulise využil letenského zmaru a vyhrál. Po osmi letech měl nad Spartou na jejím hřišti navrch.

„Má životní trefa, kterou si budu pamatovat do konce života. Dát gól na Letné, díky němuž jsme porazili Spartu a utnuli hned dvě série naráz. Tu naši trvající osm let, ale zároveň i sparťanskou čítající osmnáct utkání bez prohry. Táta by byl šťastný. Však jsem tu svou trefu posílal za ním do nebe," nadýmal se samou radostí teplický náhradník Pavel Moulis, který čtvrt hodiny po příchodu na hřišti utkání rozhodl.

Fotbalisté Teplic oslavují vítězství 1:0 na Letné proti Spartě.

Vlastimil Vacek

To on to byl, kdo vrazil Spartě další facku. Jako by ta ze Slovácka nestačila.

Ščasný: Já trénuju, já nesu odpovědnost

Bylo snad v tu chvílí něco divného na tom, když bezpohlavního výkonu domácího celku měli dost i fanoušci nejvěrnější, takže z černého dýmu valícího se na trávník znělo skandování, aby trenér Ščasný skončil? Aby hráči bojovali za Spartu?

„Bylo by alibismem házet výkon a porážku na hráče. Já je trénuji, já nesu zodpovědnost, je to naše společná práce," nemínil si Ščasný po dalším zmaru mýt ruce a tvářit se, že on je bez viny. Natož se snad vymlouvat na ultimátum, pod kterým jeho tým hrál.

„Ve Spartě musí být hráči, stejně jako trenér schopen se vyrovnat s neustálým tlakem. Nejen ve dvou zápasech. Místo toho jsme dostali další facku," odmítl, že by se na výkonu a prohře podepsal nesmlouvavý požadavek klubové generality, která na mužstvu chtěla, aby doma s Teplicemi a za týden v Příbrami odčinilo blamáž ze Slovácka.

Nechce být za pokrytce ani za naivu

Nedočkala se. Jeden zmar vystřídal další. „Musel bych být za pokrytce a lháře, kdybych tvrdil, že nespokojenost fanoušků a vedení nevnímám. Ale i za naivu, jestliže bych ujišťoval, že v posledním duelu v Příbrami budeme hrát tak, jako v úvodu podzimu. Nezbývá než věřit, dohrát soutěž a pak po konci podzimu vše v klidu vyhodnotit," nabízí svůj recept Ščasný, který se svým týmem ztrácí v tuto chvíli na vedoucí Slavii už patnáct bodů.

A nikde není řečeno, že nemůže být ještě hůř, protože ani trenér před cestou k poslednímu podzimnímu dějství nepopírá, že mu nezbývá než jen věřit.