Za mořem měl větší plat než Ibrahimovic. O Dočkalovi teď rozhodne jeho čínský klub

Prožil úspěšný rok v Americe, kde v zámořské MLS svým platem trumfl dokonce slavného Zlatana Ibrahimovice. Během podzimu se Bořek Dočkal vrátil do české reprezentace, dokonce jako její nový kapitán. A co dál? Zkušený záložník netají, že by se rád vrátil také do Sparty. Ještě dva roky je však smluvně vázán v Číně. A právě klub Che-nan Ťien-jie, v němž se momentálně mění vedení, bude mít rozhodující slovo.