Ngadeu dostal zelenou! Slavia pouští svou hvězdu do Premier League

Během posledního dne přestupního období v Anglii se spouští velká akce. Stoper Michael Ngadeu dostal od fotbalové Slavie svolení odcestovat do Anglie. Na kamerunského obránce poslal nabídku v rámci výstupní klauzule Fulham, celek Premier League. Sešívaní přinesli informaci na svých stránkách.

Z Edenu až do Premier League. Kamerunskému stoperovi se těsně před uzávěrkou přestupů v Anglii začal plnit velký sen. Michael Ngadeu odcestoval ve čtvrtek dopoledne ze soustředění v Portugalsku do Londýna.

„V noci ze středy na čtvrtek poslal na Michaela nabídku v rámci výstupní klauzule Fulham. Hráč dostal svolení odcestovat do Londýna, kde budou probíhat jednání o jeho smlouvě. Současně probíhají také jednání mezi oběma kluby. Přestupní termín v Anglii končí ve čtvrtek o půlnoci, do té doby tak musí být přestup uzavřen, nebo neuzavřen," avizuje sportovní ředitel Jan Nezmar na klubovém webu.

🆕Stoper @ngadeu_michael dostal svolení odcestovat do Anglie. Na kamerunského obránce poslal nabídku v rámci výstupní klauzule celek @premierleague @FulhamFC.

Sešívaní jsou na případnou ztrátu své opory připraveni. Z Teplic nedávno přivedli zpátky svého mladého odchovance Alexe Krále. O místo v kádru navíc bojuje další stoper, uzdravený Jakub Jugas.

Ngadeu přišel do Edenu v létě 2016 a vypracoval se v základní pilíř sešívané defenzivy. Za Slavii odehrál v lize 63 zápasů, v nichž vstřelil 7 branek, jednou dokonce hattrick do sítě Příbrami. V rámci Evropské ligy byl pak dvakrát za své výkony zvolen do nejlepší jedenáctky kola - nejprve na podzim 2017 za zápas s Astanou, kde se prosadil i gólově, podruhé v aktuální sezoně za utkání v Kodani.

V dresu národního mužstva se Ngadeu blýskl na Africkém poháru národů v úvodu roku 2017, kde i díky jeho dvěma brankám získal Kamerun trofej mistra Afriky. On sám byl navíc jmenován do hvězdné sestavy šampionátu.