Ukazuje to nedůvěru lidí ve FAČR, řekl k Mlsnovu konci Šedlbauer

Mlsna odstoupil z funkce v pondělí. Jako důvod uvedl, že nesouhlasí se směřováním komise pod vedením Jozefa Chovance, který loni v létě nahradil Michala Listkiewicze, jemuž Mlsna dělal místopředsedu. Během krátké doby jde o druhou změnu v komisi, protože v říjnu byl odvolán Roman Hrubeš, jenž byl prý spolu s Mlsnou v opozici vůči ostatním členům.

"Je to smutný příběh a jen to dokresluje, o čem hovořím dlouhodobě," řekl na dnešní tiskové konferenci Šedlbauer. "Když jsme zakládali Ligovou fotbalovou asociaci, tak jsem říkal, že je nemožné, aby měla v komisi rozhodčích jen jednoho zástupce. FAČR totiž zastupují další čtyři členové i s předsedou, takže rozhodnutí bude vždycky proti nám," dodal.

"Pan Mlsna už toho asi měl plné zuby. Alespoň podle informací, které mám z tisku. Dokresluje to, že tam není něco v pořádku, a bohužel se to nedaří změnit," přidal dlouholetý kritik poměrů ve FAČR Šedlbauer. "Je to boj s větrnými mlýny, takže my se soustředíme, abychom my byli transparentní a hráli férově," uvedl.

Podle Šedlbauera by poměry ve FAČR mohli pomoci změnit především sponzoři. "Je to cesta. Ale nejen sponzoři, ale i státní orgány by měly zareagovat. Podívejte se na sociální sítě, jakou má FAČR image. Osmadevadesát procent lidí si myslí, že je to švindl," prohlásil.

"Je tam hodně věcí, které nejsou správné. Je to vidět, jak to prosakuje, kdo dostává nejvíc financí. Plzeň, Jablonec, skandály kolem klubu pana Mynáře, informace kolem bývalého ministra školství. Jen to dokládá, že tady něco není v pořádku," uvedl Šedlbauer.