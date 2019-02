Kanonýr, který sejmul i Barcelonu. Blonďatá legenda Sparty slaví padesátiny

Stále v pohybu. V den svých pátečních narozenin chvátal na tenis s hokejistou Jiřím Hrdinou. Čeká ho rodinná oslava, v létě chce uspořádat velký zápas. Fanoušci fotbalové Sparty nejspíš neuvěří, že Horstu Sieglovi je už 50 let. Blonďatá legenda klubu patří k silné generaci 90. let minulého století, která dokázala porazit i Barcelonu či Marseille a měla na dosah finále nultého ročníku Ligy mistrů. Podobně jako kanonýr slaví padesátiny začátkem roku také Lumír Mistr, Petr Kouba a Martin Frýdek starší.

Prvního dubna 1992 na Letné porazili Barcelonu. V dnešních poměrech by zpráva zněla jako velký apríl, tehdy však šlo o skutečnost a triumf na celý život.

„Není nás moc fotbalistů, kteří můžou říct, že porazili Barcelonu. My, kteří jsme toho ve Spartě prožili tolik, ji máme navždy v srdci. Rád bych se do ní samozřejmě jednou ještě v nějaké roli vrátil. Na to však musí být dva," usmívá se Horst Siegl, který svým gólem tehdy katalánského giganta vedeného legendárním Johanem Cruyffem sejmul.

Sparta - Barcelona 1:0, památná výhra z roku 1992

V nejvyšší soutěži nastřílel celkem 176 branek a dalších sedm přidal v reprezentaci. Čtyřikrát byl vyhlášen nejlepším ligovým střelcem a v aktuálním pořadí Klubu ligových kanonýrů mu přísluší šestá příčka.

Komentuje a pomáhá potřebným

Fotbal teď hlavně komentuje jako expert na O2 TV Sport. V létě vede svůj Sigi team sestavený z populárních osobností a nastupuje k charitativním zápasům.

„Máme vždy tak kolem dvaceti utkání. Objíždíme města, městečka i vesnice, abychom pomohli vždy konkrétnímu potřebnému člověku," poukazuje.

🎂 NAROZENINY | Padesát?! 😲 Šílený, jak ten čas letí!



Majitel jedenácti titulů se Spartou, čtyřnásobný nejlepší střelec ligy a naše legenda slaví 50! Všechno nejlepší, Sigi! 🎉👏 #acsparta pic.twitter.com/K5fWB1SJM1 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 15. února 2019

Po skončení kariéry se dal i na trenérskou dráhu, byl asistentem Zdeňka Ščasného, Michala Bílka, Vítězslava Lavičky či Jozefa Chovance. Teď je však bez angažmá. „Návrat na lavičku mě samozřejmě láká," netají.

Života si užíval naplno už jako člen slavného Uhrinova týmu. Zkušený trenér věděl, že dobrý fotbalista musí být tak trochu lump. Kdyby Siegl nebyl fotbalistou, asi by zkusil prorazit jako muzikant.

Muzikanti jenom vyhrávají...

„Hudební sluch vcelku mám. Muzikanti mají proti nám jednu velkou výhodu. Stále jen vyhrávají a nikdy neprohrají... Mám mezi nimi spoustu známých a baví mě koncerty, na které mě zvou. Sám na žádný hudební nástroj nehraju," usmívá se někdejší modla letenských ochozů.

TOP 25 osobností: Horst Siegl

Sparta mu stále leží na srdci. Neúspěchy z poslední doby těžce nese, často poměry v klubu kritizuje. Teď musí věřit, že s nástupem Tomáše Rosického do křesla sportovního ředitele třeba bude líp.

„Samozřejmě jde o to, jaké má Tomáš kompetence. Horší už to snad být nemůže... V mužstvu se zase objevují mladí odchovanci. Sparta teď má půl roku čas, aby se dala dohromady," doufá Siegl v obrat k lepšímu.