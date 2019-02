Přikryl v nastaveném čase odčinil svůj hřích a spasil Mladou Boleslav

Nejdřív mladoboleslavský Přikryl odmítl vyloženou příležitost rozhodnout zápas 22. ligového kola s Jabloncem, ve třetí minutě nastavení však svůj hřích odčinil. V závaru v šestnáctce Severočechů prostřeli všechno, co mu stálo v cestě a zajistil tak svému týmu tři body. Jablonec tak ani tentokrát nezlomil prokletí mladoboleslavského hřiště, kde naposledy vyhrál před osmi lety, takže zůstal v tabulce pátý.

Celkem logické, že ani jedna z nových akvizic získaných na poslední chvíli se v základních sestavách neobjevila. Jugas s Mešanovičem přišli do Mladé Boleslavi jen pár hodin před koncem přestupního termínu, Pilík do Jablonce rovněž, takže všichni tři se usadili mezi náhradníky a sledovali, jak si jejich noví spoluhráči povedou.

Nejdřív se zvedli Jugas s Mešanovičem, ale to jen proto, že po Matějovského trestném kopu se ocitli ve víc než slibné palebné pozici Přikryl a záhy po něm i Komličenko. Přikryl však bránu přestřelil, ruský snajpr si sice brankáře Hrubého obhodil, ale jeho ránu z ostrého úhlu stačil Hovorka vyrazit na roh.

Severočeši vyskočili v úvodu zápasu z lavičky rovněž, ale také předčasně. Sobol sice dopravil míč do sítě, jenže už předtím mával pomezní sudí ofsajd. Hosty ale i tato akce povzbudila, takže si začali daleko víc troufat a pouštět se do útočení. Doležal se po akcích Acosty a Vatajelua dostal hned do několika dobrých příležitostí, ale na domácího Šedu nevyzrál.

To už byl Jablonec lepším, a daleko nebezpečnějším týmem. Zpřesnil, a hlavně zrychlil hru, takže si vynutil převahu a roztočil před mladoboleslavskou bránou hotový kolotoč. Vatajelu, Acosta stejně jako Považanec však v koncovce dopadli stejně, jako před nimi Doležal.

Na stupňující se tlak Severočechů reagoval domácí kouč Weber o přestávce změnou rozestavení a nasazením Mešanoviče, což domácím pomohlo. Právě nová mladoboleslavská posila měla k vedoucímu gólu hodně blízko, ale bránu minul, stejně jako dvě minuty před ním ve stejně nadějné příležitosti Vatajelu.

Přikryl pokračoval v závěru ve festivalu zahozených šancí, neboť nikým nehlídán přestřelil bránu i z deseti metrů, ale v nastaveném čase svůj hřích odčinil. Propálil vše, co mu stálo v cestě, a zajistil svému týmu důležitou výhru.