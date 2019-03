Videohrátky ovlivňují kurzy, novým šlágrem jsou sázky na penalty

Sparta na jaře ještě nezaváhala, Plzeň zase drží čtrnáctizápasovou šňůru bez prohry. Zápas velkých rivalů v sobotu na Letné tak nebude mít favorita. Nebo ano? „Čistě pohledem kurzů mírného favorita má, a je jím Sparta. Jarní euforie, a hlavně domácí prostředí, jsou pro Spartu jednou z nejdůležitějších věcí. Proto je kurzově o něco blíže výhře - kurz 2,16:1. Sázky na výhru Plzně přijímáme v kurzu 3,66:1," říká Petr Urbanec, fotbalový bookmaker Tipsportu.

Co se týká sázek, poměr tipů neodpovídá postavení kurzů. „Úplně nejvíce se sází na tzv. neprohru Plzně (Viktorka buď remizuje nebo vyhraje, oba výsledky pak přinesou sázkaři výhru) v kurzu 1,75:1. Dělá to celých 30 % sázek na zápas. Tipy na vítězství jednoho či druhého mužstva v zápase jsou pak zcela vyrovnané," shrnuje preference sázkařů Urbanec.

Sešívaní jasným favoritem

Slavia se po remíze v Seville musí rychle vrátit do bitvy o titul.

„Baník před čtrnácti dny sehrál na Spartě solidní partii se smutným koncem, následně překvapivě padl doma se Zlínem a do zápasu proti Slavii tak nevstupuje ve zrovna ideálním rozpoložení," avizuje Michal Hanák, hlavní bookmaker Fortuny.

„Sešívaní v Seville uhráli senzační remízu a jakkoliv měli víc štěstí než rozumu, náladu v mužstvu to jednoznačně povzbudí. Baník by měli přehrát bez větších potíží," míní Hanák.

Vedle vítězství Slavie se na tiketech v kontextu penaltového šílenství objevuje velmi často také penalta pro domácí tým, na který je aktuálně kurz 2,5:1, pro srovnání pokutový kop Baníku má kurz 9:1.

Liberec naznačil taktiku na Spartu

V nejsledovanějším duelu kola je mírným favoritem Sparta.

„Výsledkově se zvedla, herně to ale stále není ono a zejména v součinnosti obranné a záložní řady má obrovské potíže. Liberec před týdnem naznačil, jaká taktika na současnou Spartu platí, je tedy otázkou, jakou strategii nasadí kouč Vrba, který má v Plzni přece jen kvalitnější hráčský materiál," poukazuje Hanák.

„Domácí by mohli vedle Dočkala do středu nasadit i Kangu, což by rozehrávce pomohlo, spoléhat na to, že kouzelný Bořek opět někoho ve vápně geniálně trefí centrem, je krátkozraké. V zápase by se mohla narodit remíza, která nese i benefit nejvyššího kurzu," doporučuje Hanák.

Na Letné nebude chybět video, i tady tedy lze předpokládat zvýšenou pravděpodobnost penalty. V případě Sparty je k dispozici kurz 3,5:1, u Viktorie pak 4,5:1.

Brankové hody nebudou

V důležité bitvě Sparty s Plzní se nedá čekat, že by se na trávníku strhla přestřelka. Bookmakeři společnosti Chance vidí větší šanci na výhru Letenských, jednačtyřicet procent tipérů s nimi souhlasí, ale hned čtyřicet procent dává na tiket výhru Západočechů.

"Ovšem nemůžeme čekat nikterak krásný zápas, oba týmy s poslední době nepředvádí nic oslnivého. Podle toho, jak fanoušci sázejí, je jasné, že nás čeká málo branek a naopak uvidíme nadprůměrný počet faulů a karet," říká Markéta Světlíková, tisková mluvčí Chance.