Vrbu v Teplicích naštvali někteří svěřenci. Přijde mi, že začínají hrát až ve dvacáté minutě!

První půlhodinu kroutil hlavou, co jeho svěřenci na teplickém trávníku vyvádějí. Pak se za ní až do konce zápasu plzeňský kouč Pavel Vrba každou chvíli chytal. Nechápal, co všechno dokázali zahodit. „Proč jsme prohráli? Hlavní příčinou byly rozdílné poločasy. První jsme odehráli špatně, ve druhém jsme doplatili na neproměňování šancí," řekl Vrba po porážce 1:2 na Stínadlech v páteční předehrávce fotbalové ligy.