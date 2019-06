Fotbalisty Zlína bude v příští sezoně trénovat Josef Csaplár

Spekulace se potvrdily. Novým trenérem fotbalistů Zlína se stal Josef Csaplár, který naposledy působil v Příbrami. Moravského týmu se ujme 10. června, kdy ševci zahájí letní přípravu. Jan Kameník, jenž mužstvo v závěru uplynulé sezony přivedl do finále ligové skupiny o Evropu, se vrátí na post asistenta. Dalšími Csaplárovými spolupracovníky budou David Hubáček a Otakar Novák.

„Na Moravě budu trénovat poprvé v životě. Hodnotím to jako velmi pozitivní krok. Já fotbal navíc miluju, tak ani příliš neřeším, kde zrovna působím. Trénoval jsem už v Polsku, Emirátech i třeba v Německu. Do Zlína se těším. Poznám tady nové lidi. A hlavně bych rád klub někam posunul. Taky se tady snad obohatím já," očekává šestapadesátiletý kouč.

Csaplár měl prý také jiné nabídky. „Některé byly i ze zahraničí. Z Polska či ze Slovenska. Ta ze Zlína byla ovšem nejzajímavější. Po odchodu trenéra Pivarníka byla jednání už naprosto konkrétní. A jakmile výrazně pokročila, už jsem neuvažoval, že bych od nich ustoupil," líčí.

Dočasný trenér fotbalového Zlína Jan Kameník po sezoně skončil, tým nově povede Josef Csaplár.

Dalibor Glück, ČTK

Sledoval všechna utkání Zlína v ligové nadstavbě o Evropu. „Viděl jsem ve hře Fastavu pozitivní i negativní věci. Ale bylo hrozně sympatické, že tým postoupil přes Olomouc," oceňuje Csaplár, jehož dosavadním největším úspěchem je zisk titulu s Libercem v roce 2002. Slovan tehdy vedl v rovnocenné dvojici s Ladislavem Škorpilem. „Zlín mi trochu Liberec připomíná," připouští.

Žádného z fotbalistů Fastavu prozatím nezná osobně. „Ale samozřejmě o sobě víme. Vždyť jsem s mužstvy, která jsem vedl, proti Zlínu hrával. A už za týden se všichni poznáme," těší se.

Trenér Josef Csaplár během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Stihl se už po Zlíně porozhlédnout. „Je to pěkné město. A viděl jsem i některé tréninkové prostory. Bavil jsem se s vedením o tom, co by se mělo vylepšit," prozradil Csaplár.