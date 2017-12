Křetínský přiznal, že jej zklamaly výkony Ben Chaima, Biabianyho i Janka. Jedna z hvězd určitě skončí

V létě byl třeba okolo příchodu Ben Chaima poprask, Sparta za něj vysázela údajně až 2,9 miliónu eur (přes 76 miliónů korun) a stal se nejdražším fotbalistou v historii české nejvyšší soutěže. Jenže kvůli zranění a tréninkovému manku nebyl schopný odvádět požadované výkony, na druhé straně hřiště se podobně trápil Biabiany, jenž byl na Letné na hostování z Interu Milán. A hrotový útočník Janko se rovněž herně neprosadil a nastupoval spíše sporadicky.

„Jednou z hlavních příčin neúspěšného podzimu je to, že jsme neodvedli dostatečně dobrou práci v oblasti přestupů a volby zahraničních hráčů. V době, kdy jsme se pro tyto hráče rozhodli, vypadaly naše volby jako logické," prohlásil Křetínský.

Cíl byl jediný - zvýšit ofenzivní sílu Sparty. „A tohle měli být rozdíloví hráči. Chtěli jsme se prosazovat po křídlech, těžit ze schopnosti prosadit se jeden na jednoho. Ale posily tohle do naší hry nepřinesly. Přínos ani jednoho z těch hráčů nebyl ten, co jsme očekávali. Naše filozofie se tak zhroutila. Odvedli jsme amatérskou práci, špatnou práci. A místo, které mělo být naší velkou sílou, se stalo vlastně naší slabostí," přiznal kriticky šéf Sparty.

Jedním dechem ale dodal, že nikdo nečekal, že by se takový problém s posilami mohl dostavit. „Vypadá to jako naivní chyba, ale výběr těch hráčů nebyl náhodný," dodal s tím, že alespoň jeden ze zmíněného tria má schopnosti na to, aby byl přínosem pro Spartu. Neodtajnil však, kdo ze zahraničních hvězd v zimě na Letné bude balit a kdo ještě dostane šanci. Jasná je jedna věc, celá Sparta má na jaře co napravovat.

„Shodli jsme se na popisu příčin, proč se nevedlo, a víme, jak vše zlepšit. Pokud by se později ukázalo, že tato naše představa není funkční, museli bychom na to samozřejmě reagovat," dodal.