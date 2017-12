Je podepsán pod nejhorším letenským podzimem za poslední léta. Přesto od majitele klubu Daniela Křetínského dostal důvěru a bude na lavičce Sparty pokračovat i na jaře. Možná i proto je Andrea Stramaccioni nečekaně sebekritický.

"Věděl jsem, že přijít do Sparty a do České republiky, stát se jediným cizím trenérem v lize, byla výzva. Popravdě, udělal jsem chyby, ale i díky nim jsem o české lize pochopil hodně věcí. Získal jsem hodně zkušeností a věci nyní vnímám jinak," líčí italský kouč v rozhovoru pro klubovou televizi.

Sparta je po podzimu v lize pátá s propastnou ztrátou 18 bodů na vedoucí Plzeň. Z Evropské ligy vypadla již v kvalifikaci, skončila i v MOL Cupu.

Za největší chybu Stramaccioni považuje, že v létě přivedl jedenáct posil, samé cizince. "Přiznávám, to je jedna z mých chyb. Přivést tolik cizinců najednou nebyl dobrý nápad. A také jeden z důvodů, proč to na podzim nefungovalo," sype si bývalý kouč Interu Milán či Panathinaikosu Atény popel na hlavu.

"V Itálii a Řecku byla soutěž na rychlé přijetí cizích hráčů více připravená. Nejen na jejich přijetí, ale také na jejich vlastní adaptaci. Jsem si jistý, že všichni noví hráči jsou kvalitní, ale ne pro všechny bylo snadné se srovnat s českým fotbalem a českou ligou," přemítá.

Perně získané zkušenosti hodlá italský trenér na jaře zúročit. Věří, že se mu povede sezónu ještě zachránit a že stále může jít o ročník, v němž vznikne nová Sparta.

Potřebuje najít nového Rosického

"Máme v plánu přes zimu kádr redukovat. Má představa je osmnáct až jedenadvacet hráčů. Osobně jsem přednesl patnáct šestnáct hráčů, se kterými chci pracovat, o dalších budeme ještě hovořit s vedením. Rád bych si vytáhl i některé hráče z juniorky. Neříkám, že budou hned hrát, ale chci, aby si začali zvykat. Naše mládežnické týmy odvádějí velmi dobrou práci," poukazuje Stramaccioni.

Pokud jde o posily, hledá především ofenzivního záložníka. Tím spíše, že Tomáš Rosický ukončil kariéru. "Určitě budeme hledat hráče, který ho nahradí. Samozřejmě, Tomáše plně nahradit není možné, ale hovoříme o charakteristice. Pozice desítky byla jedním z technických problémů první části sezóny a uvidíme, zda budeme schopni najít hráče, který by mohl tuto roli stabilně plnit. Každopádně záloha je místem, kterým se budeme zaobírat a kam budeme jednoho nebo dva hráče hledat," avizuje.

Křetínský přijal předloženou analýzu

Majitel klubu Křetínský nevyslyšel volání sparťanských fanoušků a italského kouče podržel.

"Po posledním utkání jsme se sešli, předal jsem mu svou analýzu, co bylo v první části sezóny špatně a co dobře, a také můj vlastní plán. Byl jsem rád, že pan Křetínský s většinou toho souhlasil," líčí Stramaccioni.

"Přestože sezóna nebude úspěšná tak, jak jsme si všichni představovali, musíme stavět dál. Změnit dvakrát třikrát směr by byla chyba. Dobře, sezóna 2017/18 se do historie nezapíše jako dobrá, ale třeba bude ročníkem, kdy vznikla nová Sparta. Musíme být silní a věřit v to, co děláme. Na tom jsme se s panem Křetínským shodli."

Sparta ztrácí čtyři body na druhou Slavii. A právě kvalifikace Ligy mistrů je poslední reálný cíl, o který se ještě může pokusit...

"Chceme se stabilně vrátit do Evropy a druhé místo je cestou do kvalifikace Ligy mistrů. Ať už sezónu zakončíme na jakémkoli místě, nebude v historii zapsaná jako úspěšná. Ale musíme pro Spartu něco budovat a já do toho dám veškerou svou energii," ujišťuje Stramaccioni.