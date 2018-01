Klokany láká Ikaunieks, netají Hašek. V Ďolíčku se těší i na žolíka zadarmo

Během pondělního srazu v Uhříněvsi nedošlo k žádným nepředpokládaným změnám. Klokany opustí záložník Milan Jirásek, o jehož přestupu jinam se jedná. Hostování ukončili brankář Viktor Budinský a útočník Jan Kuchta. Po zranění bude mít zatím individuální přípravu Michal Švec, do kabiny áčka se z juniorky posunuli záložníci Michal Vrána s Markem Melíškem.

Klokani mají po letech každopádně klidnou zimu. V ligové tabulce jim patří sedmá příčka.

„Bohemka se na podzim vyprofilovala jako mužstvo hrající charakteristickým způsobem. Začíná být vnímaná jinak, než tomu bylo v minulých letech. Způsob hry se hodně změnil, stejně jako hráčská typologie," poukazuje trenér Martin Hašek.

Jaké další změny v kádru přes zimu očekáváte?

Máme plný stav, takže většinou půjde o kus za kus. Maximálně může jít o šest změn v kádru. Ale jsem realista, nemyslím, že se všechno povede uskutečnit. Budu spokojený s jakýmkoliv číslem nad padesát procent. Odešel Budinský, takže samozřejmě musí přijít brankář.

V souvislosti s Bohemkou padá zajímavé jméno Davise Ikauniekse. Opravdu byste si troufli jít s většími kluby do souboje o střelce Jihlavy?

Ano, Ikaunieks je hráč, který nás zajímá. Nemám informace, že by ho chtěly velké kluby. Umím si ho představit v Ďolíčku. Jeho příchod bych vnímal jako správný krok.

Na podzim jste si hodně sliboval od jiného útočníka Benjamina Tetteha, který však byl většinou zraněný. Na jaře může být vlastně posilou zadarmo, ne?

Dá se říci. Když nabere kondici a zůstane zdravý, měl by být velmi výraznou posilou, aniž by nás stál jedinou korunu navíc. Pak by šlo o takový bonus z vlastních zdrojů. (úsměv)

Něco podobného se dá říci také o brankáři Tomáši Fryštákovi. Bohemka dlouho střídala gólmany, kteří nebyli její. Teď konečně má jedničku vlastní.

Přesně tak. Silný klub by měl mít své kvalitní brankáře a nebýt závislý na hostech. Fryšták se rozchytal, je náš a prodloužil smlouvu, což vnímám jako jeden ze střípků v celé mozaice. Bohemka by se měla postupně stát silnějším klubem, než byla dlouhé roky vnímaná.

Už máte jasno, jaký bude váš jarní cíl?

Přeji si, aby Bohemka byla dál mužstvem, které hraje rychlý, dynamický, co nejvíc ofenzivní fotbal. A také poctivý a pracovitý. Kvalita způsobu hry by se měla dál zlepšovat, pak by jistě přinesla víc výher a bodů. Musíme si však také uvědomit, že jsme se na podzim velmi blížili maximu, co z mužstva šlo vymáčknout. Takže když chceme vybudovat silný klub, který bude vnímaný jako dobrá adresa, po všech stránkách stabilizovaný, tak kamkoliv se podíváte, je prostor ke zlepšení... Kdyby se nepodařilo přivést další hráče, tak s tím, co máme, by nebylo jednoduché se dál posunout.