Další posila pro Baník! Ze Slavie vykoupil Laštůvku

Zkušený gólman Jan Laštůvka se vrací do Slezska. Nikoliv ale do Karviné, odkud loni v létě odešel do Slavie, ale do Baníku Ostrava. Vedení předposledního týmu HET ligy 35letého rodáka z Karviné vykoupilo z angažmá a podepsalo s ním v pátek kontrakt na rok a půl s opcí. Laštůvka by měl s Baníkem už v neděli odletět na soustředění do Turecka.