Smutný konec mladé naděje. Plzeňský stoper Baránek končí ve čtyřiadvaceti s fotbalem!

Nebýt nešťastného kolene, bylo nejspíš všechno jinak. Baránek by se v současné době možná proháněl v reprezentačním triku. Ještě v mistrovské sezóně 2015/2016 válel jako z partesu.

Prodělal dvě operace, ale ani jeden návrat se nezdařil. Naposledy se o něj pokoušel loni v dubnu, kdy odehrál část utkání za juniorský tým Viktorie. Třetí zákrok už lékaři nedoporučili, naděje, že se stav kolene zlepší natolik, aby Baránek mohl podávat špičkové výkony, byly nulové.

„Bohužel problémy s kolenem jsou takového rázu, že mi nedovolují v kariéře pokračovat," uvedl mladý fotbalista, jenž odehrál za Viktorii 39 ligových zápasů, vstřelil pět gólů a slavil s ní dva mistrovské tituly. V červnu 2015 se v reprezentačním dresu lvíčat zúčastnil ME hráčů do 21 let, které hostila Česká republika.

V plzeňském dresu nastoupil Baránek naposledy 30. října 2016 do závěrečných minut zápasu s Duklou Praha, od té doby jej provází vleklé zranění kolene.

„Samozřejmě je to pro mě velmi těžké a bolestné rozhodnutí, nicméně zdraví je pro každého z nás na prvním místě. Chtěl bych poděkovat Viktorce, že mě i během rekonvalescence podporovala a stála za mnou. Nyní už to ale nemělo význam protahovat," dodal čtyřiadvacetiletý fotbalista, jenž se s klubem dohodl na ukončení spolupráce k 31. lednu.

„Honza měl našlápnuto hodně vysoko, bohužel dlouhodobé zranění mu nedovolilo pokračovat na nejvyšší profesionální úrovni. Takový je někdy fotbalový život, zdraví je však přednější," reagoval na Baránkovo rozhodnutí generální manažer Viktorie Adolf Šádek.

Baránek by chtěl samozřejmě u fotbalu zůstat a agentura Sport Invest, která ho během aktivní kariéry zastupovala, mu tuto možnost nabízí.

„Bude dělat manažera pro rozvoj hráčů na severní Moravě vedle zkušeného Tanase Papadopulose. Pozná, jak funguje kontakt s hráči, s kluby, s rodiči, školami či regionálními akademiemi. Dostane šanci etablovat se ve fotbalovém světě v jiné roli," řekl Viktor Kolář ze Sport Investu.