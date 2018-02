Posila ze zlatého paláce jde do akce. Nita se ve Spartě necítí jako nováček

Doma už se do ligové premiéry neukáží. Pro fotbalisty pražské Sparty je generálkou na jaro dnešní přípravný duel se Spartakem Moskva (od 18:30). Ve španělské Marbelle by se mohl v brance představit Florin Nita, rumunský gólman, který je náhradou za Martina Dúbravku. „Připadá mi, jako bych ve Spartě působil už rok,“ pochvaluje si již třetí Rumun na letenské soupisce.

„Minulý týden byl dost hektický, hodně jsem toho nacestoval. Z Málagy jsem letěl do Prahy, pak do Bukurešti a zase sem do Málagy," vypráví třicetiletý Nita na soustředění ve Španělsku pro sparťanskou televizi. S prvním rozhovorem v rumunštině klubu pomáhal jeho krajan Bogdan Vatajelu.

Gólmanův přestup byl v poslední den přestupního období v Anglii nefalšovanou fotbalovou bondovkou. Martin Dúbravka zamířil na hostování do Newcastlu United, jeho místo ve Spartě zaujal Florin Nita, až dosud stálice v brance FCSB.

„Oba přestupy na sobě závisely, k jednomu bez druhého nemohlo dojít. Martinovo hostování bylo potvrzeno pouhé dvě, tři minuty před uzávěrkou. Takže na závěr vcelku adrenalin," připomíná hráčský agent David Zíka ze zastupující agentury Global Sports, který spolu s bratrem Filipem slovenského gólmana v Anglii doprovázel.

Privátní let pro gólmana

Nitu měl v té době na Spartě na starosti jejich otec Pavel. Středeční akci Kulový blesk pak pomohla rozjet agentka Anamaria Prodanová-Reghecampfová, která stála již za přestupem Nicolae Stanciua z Anderlechtu na Letnou.

„Musela se rozjet za Gigim Becallim, majitelem klubu FCSB. Jeden z nejbohatších mužů v Rumunsku pak ve svém zlatém paláci podepsal souhlas, že Nita může cestovat do Prahy," líčí Pavel Zíka.

Začala bitva s časem. Newcastle poslal pro Dúbravku tryskáč na soustředění do Španělska, odkud potřeboval vyletět i Nita do Prahy. „Florinovi jsme museli objednat privátní let. V takový moment nehledíte, jestli stojí osm, deset nebo patnáct tisíc eur," poukazuje zkušený agent.

Dúbravkův sen o Premier League by se nenaplnil, pokud by Sparta neměla nachystanou náhradu. Letadlo s Nitou ke všemu nabralo 40 minut zpoždění kvůli silnému protivětru, čímž se zpozdila i lékařská prohlídka. Ani ne za pět minut dvanáct však pozoruhodná operace klapla.

Vyslyšel novou výzvu

„Dúbravkovi jeho nové angažmá přeju. Samozřejmě díky jeho odchodu jsem mohl přijít já. Získal jsem možnost udělat krok kupředu v mojí kariéře. Nečekal jsem, že se takhle posunu, ale jsem šťastný," ujišťuje Florin.

Dostal dres s číslem jedna a o očekávaný post jedničky bude soupeřit s oblíbencem sparťanských fanoušků Davidem Bičíkem a mladým Vojtěchem Vorlem.

„Všichni kluci mě přivítali velice dobře, chovají se ke mně od první chvíle přátelsky. Připadá mi, jako bych tu už působil rok. Vůbec se necítím jako nováček," pochvaluje si nový tým posila v brance Sparty.

Při posledním vzájemném měření sil byl úspěšnější rumunský celek. S Nitou v brance. Přesto trenér FCSB po jeho odchodu uvedl, že gólman odchází do kvalitnějšího týmu.

„Omlouvám se bývalým spoluhráčům, že je opouštím během rozehrané sezóny. Věřím však, že mě dokážou nahradit, přeju jim mistrovský titul. Pro mě však nastal ideální čas přestoupit a jít za novou výzvou. Moc bych si přál se Spartou něco dokázat," těší se Nita.