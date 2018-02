Sigma se bude rvát, ale k pohárové Evropě se neupíná

„Naším předsezónním cílem bylo si zajistit ligu i pro příští sezónu. To jsme už splnili. Říká se, že s jídlem roste chuť, ale já tvrdím, že musíme být pokorní. Trenéři z hráčů vytáhli na podzim maximum. Z hlediska bodového zisku jsme získali možná nad sto procent. Jaro ale bude jiné. Chceme se však pochopitelně co nejvíce přiblížit k výkonům, které jsme podávali. Pokud se nám to z osmdesáti procent povede, a to bych řekl, že by bylo hodně dobré, můžeme se o pohárech bavit," prohlásil sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Kvalitní výkony jsou cestou k úspěchu i pro kouče Jílka. „Zopakujeme-li je, body získávat budeme. To je pro mě prioritní. Ne vždy jde ale ruku v ruce výkon s výsledkem. Nechci proto hlásat, že naším jediným cílem je pohárová Evropa, To je nesmysl. Zůstáváme nohama na zemi," řekl v úterý novinářům olomoucký lodivod.

„Pro mě a myslím, že i pro spoustu hráčů, je pohárová Evropa snem. Nechtěl bych však, abychom byli připosr.... a báli se toho, že můžeme o něco hrát. Jsme třetí. Za sebou máme Spartu, která nakoupila tak, že půjde jednoznačně nahoru. Je tam i Liberec, s nímž jsme vyrovnaní. Od šestého místa ale máme odstup. Mým cílem proto je, udržet se v první pětce. Na co to bude stačit, uvidíme. Samozřejmě bychom si poháry všichni přáli, ale v tuto chvíli, 14 kol před koncem, by nebylo správné něco takového vyhlašovat," pokračoval Jílek.

Vepřek: Poháry jsou naším snem

Podobně to vidí i kapitán Sigmy Michal Vepřek. „Zahrát si evropské poháry, to je náš velký sen. Největší váhu ale tomu nepřikládáme, tak to není. Chceme bavit sebe, lidi, užívat si fotbal. Zkrátka, dělat ho poctivě, naplno, a co z toho bude...," uvedl zkušený krajní obránce s tím, že se už nemůže dočkat úvodního jarního duelu, v němž Sigma hostí lídra soutěže Plzeň.

„Je dobře, že Viktorku máme hned na začátku. Věřím, že bude vyprodaný stadión a zvládneme to. A když ne, tak rozhodit by nás to rozhodně nemělo. Musíme však na trávníku nechat vše a odejít s hlavou vztyčenou," dodal Vepřek.

„Čeká nás soupeř nejtěžší. Je však k poražení, byť ještě neprohrál. Třeba budeme první, komu se ho zdolat podaří. Upínat se ale k bodovému zisku z tohoto utkání by nebylo racionální. Ať dopadne jakkoliv, nemělo by to na nás mít z pohledu jara žádný vliv. V tomto směru bych bral jako měřítko první tři zápasy. Po Plzni jedeme do Brna a pak doma hostíme Slovácko. Za úspěšný start budu považovat, když získáme pět bodů," přidal svůj pohled Jílek.

To Minář by se zatím suverénní Plzní hrál nejraději v některém z posledních pěti kol. „To už z jejich pohledu bude rozhodnuto. Jsem přesvědčený, že koncentrace hráčů bude úplně jiná, když už budou mít titul. A ten podle mě získají. Nevím, co by se muselo stát, aby to nezvládli. Hrát s nimi na úvod jara mi vadí," zdůraznil Minář.