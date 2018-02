Věděl jsem, že to stačí líznout, chválil vítězný centr karvinský Wágner

"Bylo to výborně kopnuté. Věděl jsem, že když to líznu, tak to bude dobré. Jsme ohromně spokojení, protože tohle byl začátek, jaký jsme si moc přáli. Ve skrytu duše jsem věřil, že na to máme v Mladé Boleslavi zvítězit. Rozhodlo to, že jsme hráli jako tým," popisoval šťastný střelec Wágner, jenž skóroval počtvrté v sezóně.

Podobně velký podíl na zisku tří bodů jako on měl na druhé straně hřiště skvěle chytající Patrik Le Giang. „Říkal jsem mu před zápasem, že když tři čtyři tutovky chytí, tak si to tam pak najdu," smál se Wágner. „Patrik zachytal opravdu skvěle, ale nerad bych někoho opomenul. Byli jsme jeden tým, proto jsme uspěli," zdůraznil Wágner.

Ve správný čas na správném místě

„Týmová výhra je nejvíc, ztratil jsem i hlas. Máme velkou radost, že jsme tady vyhráli," svěřoval se Le Giang, který především v první půli vytáhl tři čtyři nadstandardní zákroky. „Všechny byly důležité, nerad bych nějaký vyzdvihl. Chci ale říct, že kluci zápas odmakali a já byl vždy ve správný čas na správném místě," popsal slovenský brankář, jenž si připsal druhou vychytanou nulu v řadě. „Tohle je ta pověstná třešnička, důležitější jsou tři body. Snažím se být neustále stoprocentně koncentrovaný, jinak to ani nejde. Jsem rád, že mužstvu svými výkony pomáhám. To je nejdůležitější!" říkal Le Giang.

Úsměvy po premiérovém utkání v pozici hlavního kouče rozdával také trenér Karviné Josef Mucha. „Odehráli jsme těžké utkání se šťastným koncem. Prvních pět deset minut bylo dobrých, měli jsme dvě šance, ale od 30. minuty už byla Mladá Boleslav lepší a podržel nás Patrik," popisoval Mucha. „Posledních dvacet minut utkání už jsme ale měli navrch a vytěžili z toho, že jsme byli trpěliví. Jsme moc rádi a věřím, že nás to nakopne. Jsou to důležité tři body, za které jsme šťastní, ale čeká nás ještě dalších třináct těžkých zápasů," řekl Mucha. Ten nejbližší odehraje Karviná v neděli 25. února na domácím stadiónu od 15 hodin proti Zlínu.