Mají se nač těšit! Až se mi z toho udělalo blbě, vzkázal Petržela zlínským hráčům

Nudil se. A moc. „Nejsem zvyklý brát peníze za nic, takže to bylo hodně na hlavu. Co taky chcete dělat v Ostravě? Chodit po třech obchoďácích pořád dokola? Utrpení. Vždyť já už ani na fotbal nechodil,“ přiznával Vlastimil Petržela, že pro něho bylo hotovým vysvobozením, když se v pátek dohodl s majitelem Baníku Václavem Brabcem na ukončení smlouvy o poradenství a byl volný. „Myslel jsem, že půjdu trénovat do zahraničí, když se ozval Zlín. Nemohl jsem odmítnout,“ prozrazoval, jak překotně se jeho nové angažmá na tuzemské fotbalové scéně zrodilo.

Upsal jste se Zlínu, přitom jste se zapřísahal, že Ostrava je vaší poslední štací v českém fotbale, a i teď mluvíte o cizině...

Proč bych se nevracel? Proč bych Zlín nevzal, když se cítím dobře? Zvlášť po tom, co jsem si v Ostravě prožil. Po konci v Baníku, který byl tak nespravedlivý.

Výčitky?

Spíš povzdech nad pomluvami, které o mně roznášeli. V životě jsem nebyl ve Stodolní, ani nevím, co je to za ulici, ale stejně jsem se dozvídal věci, o kterých jsem třináct let neslyšel. A nepomohlo ani to, že jsem se odstěhoval do Svinova.

I proto jste přijal nabídku zlínského majitele jako vysvobození?

Spíš na mě působila rozporuplně. Nesnáším někoho střídat v rozehrané soutěži.

Jenže teď trenéra Páníka střídáte...

Situace se vyhrotila, s čímž se vůbec nepočítalo. Já si přitom ani nevšiml, že je Zlín na padáka. Fakt.

Přesto jste nabídku okamžitě přijal.

Mockrát jsem ji už dostal, ale pokaždé přišla v nevhodnou dobu.

Teď nevhodná doba není?

Myslím tím, že při předchozích nabídkách byl ve Zlíně pokaždé trenér, který něčeho dosáhl. A já takovéhle změny nemám rád.

Tentokrát jste na ni ale přistoupil. A dokonce majiteli klubu řekl, že do toho půjdete třeba i bez smlouvy. To mu tak věříte?

Věřím, známe se třicet let, poznali jsme se, když začal podnikat a o fotbal se teprve začal zajímat. Přišel tehdy za mnou ve Zlíně na hotel a klábosili jsme. V poslední době jsme si ale pravidelně volali. Někdy i dvakrát týdně.

Po zlínském výprasku v Karviné samo sebou volal také...

Ale jo, volal. Myslel jsem, že chce probrat utkání, a teprve když mě pozval na schůzku a řekl, že u ní bude i Zdeněk Grygera, začalo mi docházet, že se něco děje.

A dělo se. Přicházíte místo Páníka, který přivedl Zlín na evropskou pohárovou scénu.

Bylo to úžasné. Něco neskutečného, i když si myslím, že i na ní mohl Zlín nějaké body udělat. Liga sama o sobě je o ničem, fotbal děláme kvůli evropským pohárům.

Vy ale musíte nejdřív zachránit Zlín v lize, abyste mohl myslet na pohárovou Evropu.

Proto musíme hrát na výsledky, a ne na krásu. Až budeme mít 35 bodů, můžeme se začít bavit o fotbale. Ale zvládneme to, bez obav.

Vylosování ale máte těžké....

Strašně těžké. Ale mně je jedno, s kým hrajeme.

Máte představu, v čem tkví problém současného Zlína?

Pokud mužstvo nebojuje a nenechá na hřišti všechno, může být technicky na výši sebevíc a zápas stejně nezvládne. Problém bude určitě někde uvnitř.

Narážíte tím na to, jak poslední duel v Karviné hráči odchodili?

Kdyby měli tlak 220, jako naměřili doktoři mně, nemohli prohrát. A když jsem navíc viděl reakce některých hráčů při střídání, dostali by takové bodlo, že by se na hřišti už neobjevili.

Takže hráči se mají nač těšit?

To tedy jo. Až se mi z toho udělalo blbě.

Čekal jste, že to se Zlínem nabere po loňské euforii letos takové konce?

Naopak. Když jsem viděl soupisku, říkal jsem si, že překvapí a bude hrát někde kolem třetího místa. Nevím, čím to je. Asi jen Bob Páník tuší, proč jim jarní sezóna nevycházela. A nikoli poprvé.

Máte už recept, jak mužstvo probudit a donutit hráče, aby zápas odjezdili, a nikoli odchodili jako v Karviné?

Nevím za jak dlouho, ale oni to předvedou.

V lize i v poháru, odkud máte pořád šanci se probojovat do pohárové Evropy?

Dva zajíce honit nemůžeme. Říkal jsem to loni v Ostravě, když jsme chtěli postoupit do ligy a dohromady s pohárem bychom to nezvládli. Ostatně Opava na to dojela. Proto uvidíme, kolik budeme mít v lize bodů. Až pak můžeme uvažovat dál.

V kádru máte spoustu cizinců. Jak s nimi míníte komunikovat, abyste je přesvědčil o své filozofii a cestě, kterou hodláte razit?

Jsme v Česku, tak česky. Když jsem byl Rusku, okamžitě mi řekli, že se budeme bavit jen rusky. A v Ázerbájdžánu jsem se musel přiučit i arabštinu, abychom se domluvili.

S čím na ně vyrukujete?

Že ve Zlíně všechno až neskutečně funguje a každý ví, za co zodpovídá. Teď je proto na nás v kabině, abychom se dali dohromady a táhli za jeden provaz. Když to nepůjde, skončím a místo mě sem přijde někdo jiný.

Proto se při tréninku vtělujete do role pozorovatele, abyste měl přehled, zda i při něm táhnou všichni za jeden provaz?

Dřív jsem do nácviků aktivně zapojoval, ale Ferguson mi řekl, že se to nesmí. Že pak nemám přehled, co se mi děje za zády. A od Ježka jsem slyšel totéž. Proto už to nedělám.