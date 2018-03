Jablonečtí vítězí! Rada do nás napumpoval sebevědomí, chválí nového kouče čahoun Doležal

Pamatujete tak dobrý vstup do jarní či podzimní části sezóny?

Abych řekl pravdu, tak asi ne. Je teď na nás vidět, a to i na tréninku, že si všichni věří. Pomalu si děláme, co chceme, v tom dobrém slova smyslu. Fakt se nám daří, držíme balón a z toho to pak plyne i na hřišti.

Když to porovnáte s podzimní částí, čemu změnu přičítáte?

Těžko říci. Možná i tím, že tým je pospolu delší dobu a už jsme si na sebe pořádně zvykli. Těžíme z toho, že se daří Masovi (Lukáš Masopust) i Jovimu (Vladimir Jovovič), kteří dokáží přesprintovat obránce a do vápna posíláme hodně centrů. Jsou tam pak závary a vždy se to může někam odrazit... Je to lepší než střílet z dálky.

V zimní pauze přišel nový trenér Petr Rada. Jaký je jeho podíl na tomhle vstupu?

Myslím, že nás dokáže dostat do zápasu. Vyhecovat, nabudit. Z toho pak těžíme. Šlapeme jeden za druhýho a vychází nám to.

Jak vás dostává do zápasu?

Každý trenér má svou filozofii a svoje metody. Napumpoval do nás sebevědomí. Nutí nás, abychom si fakt věřili. Třeba i když máme hráče za sebou, abychom udrželi přihrávku. Dokáže nás namotivovat. Někteří hráči to asi potřebovali, vyhecovalo je to a hrají líp.

A co vy, chytil jste konečně střeleckou slinu? Trefil jste se v domácím poháru proti Slovácku, teď proti Ostravě v jednom týdnu znovu.

(směje se) Kéž by, kéž by. Snad jo, ale teď se nám daří spíš týmově. A těžíme z toho i oba útočníci. Nám i ofenzivním hráčům se daří. Snad to bude pokračovat. Jsme rádi, že jsme se dotáhli nahoru.

Jak si s Chramostou v útoku vyhovíte?

Vyhovuje nám to. Jsme oba dva jinačí typy. Většinou se to snažím prodlužovat na Chrama, aby chodil za obranu nebo na křídla. A proti Ostravě nám to vyhovovalo. Myslím, že jsem vyhrál docela dost soubojů a že jsme jim tam dost zatápěli. Ale musím říci, že občas nám trvalo, než jsme přepnuli do obranné fáze, takže tam nás museli trochu podržet střední záložníci. Zaplať pánbůh to tam odběhali a odmakali a máme důležité tři body.

Obzvlášť cenné z utkání proti poslednímu Baníku, kdy jste museli potvrdit roli jasného favorita, že?

Tyhle zápasy jsou ošemetný. Dá se říci, že Baník hrál o všechno, o bytí a nebytí. A jelikož týmy nad ním vyhrávají, myslím, že po tomhle výsledku to budou mít hodně složitý... Začátek byl docela dobrý, měli jsme tam standardky, ale vyloženou šanci jsme si nevypracovali. Od třicáté minuty Baník začal lépe kombinovat, měli balón více na nohách a my jsme se nemohli do naší hry dostat. Na začátku druhého poločasu jsme naštěstí dali rychlý gól. Pak jsme se o to zbytečně strachovali a zatáhli se. Baník dobře kombinoval, měl tam nějaké centry, ale naše obrana to naštěstí všechno odvrátila. Z brejku jsme pak se štěstím dali druhý gól, což nás uklidnilo a už jsme to dohráli.