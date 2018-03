Odepisovaná Jihlava se stává postrachem soupeřů. Ještě nás čeká daleká cesta, varuje kouč

S Jihlavou si užívá snový start do jara. Fotbalisté Vysočiny zabředli na podzim do výsledkové krize a s deseti body se krčili na dně tabulky, jenže pod vedením 43letého kouče Martina Svědíka senzačně získali ze čtyř zápasů plný počet bodů a z týmu pasovaného na sestup se rázem stala štika ligy, která šokovala i aspiranty na titul.

Jste ve velké euforii?

Naopak ji krotím. Začátek nám vyšel super, ale když se podívám na tabulku a bodové odstupy, tak nás čeká ještě daleká cesta. Pořád jsme v pásmu sestupu a jsou před námi strašně těžké zápasy.

Dlouho jste v zimě zvažoval jihlavskou nabídku? Tým byl poslední...

Spolupráce záležela na tom, jestli v klubu zůstane sportovní manažer Pepa Jinoch. Při mém rozhodování bylo taky důležité, že mi Jihlava nabídla dlouhodobější práci a vše potvrdila nejen slovy, ale i smlouvou. I kdyby třeba záchrana nakonec nedopadla, zřejmě bych tady pokračoval dál.

Hráči si pochvalují zimní přípravu, přestože byla dost náročná. V čem spočívala?

Je třeba zdůraznit, že naše hra je založená na tom, abychom byli výborně připravení fyzicky a silově, což nám na hřišti umožňuje neustálou aktivitu v útočné i obranné fázi. To jsme si od začátku jasně řekli a přizpůsobili tomu přípravu. Byla možná náročná, ale neběhali jsme jenom tak bez balónu. Kluci moc dobře věděli, proč běhají a tvrdě trénují.

Těší vás, jaké sebevědomí z vašich hráčů srší?

Hraje nepochybně velkou roli. Výborný start do jara je na jednu stranu složitý v tom, že musíte hráče držet při zemi. Po výhrách se na nás pochopitelně strhla mediální pozornost, na kterou hráči nejsou zvyklí. Na druhou stranu sebevědomí k herní pohodě patří. Na Dukle to bylo vidět. V něm byl největší rozdíl mezi oběma týmy.

Ve čtyřech zápasech jste obdrželi pouhé dva góly, přitom jste hráli například s mistrovskou Slavií a v Plzni. Hřeje vás kvalitní obranná fáze?

Pokud jsme chtěli pomýšlet na bodové zisky, museli jsme zlepšit defenzívní činnost celého týmu. Abychom v ní byli aktivní, pozorní a koncentrovaní. Kluci se přesvědčili, že přesně tohle pak přináší ovoce.

Velkou oporou je lotyšský útočník Davis Ikaunieks. Jste překvapený, jak mu to pálí? Na kontě má už osm zásahů...

Naše góly nejsou jenom o Davisovi, i když jsme moc rádi, že je dává. Má kvalitu v zakončení, výbornou finální fázi a přitahuje na sebe pozornost. Takoví hráči jsou cenění, ale já chci vyzdvihnout pracovitost celého mužstva. Těší mě, že se střelecky prosadili i Zoubele, Fulnek nebo Urblík. Produktivita tedy nevisí jenom na jednom hráči.

Pracuje lotyšský kanonýr na rozdíl od podzimu daleko víc pro tým?

Ano a je to znát na celé obranné činnosti, protože od útočníků to začíná tím, že jsou aktivní a agresivní v presinku. Z toho si pak můžeme i vytvářet šance jako třeba v zápase s Teplicemi.

Jak jste spokojený s jeho přístupem?

Je to vnímavý a pracovitý hráč. Naslouchá tomu, co mu říkáme a jeho progres může jít tímhle hodně nahoru. Davis hodně chce, vezme si rady k srdci a na hřišti se to pak promítne.

Dobře se zatím jeví i německá posila z Dortmundu Till Schumacher.

Přesně nám zapadl do smýšlení, jaké bych chtěl. Schumi si přál, aby někde hrál nejvyšší soutěž. Přišel z Dortmundu do posledního týmu tabulky a musel zcela měnit herní styl. Ale nebojí se toho. Pro fotbal udělá maximum a ví, že pro jeho rozvoj nejde o žádný krok zpátky. Tvrdí, že se v Česku hraje ryze dospělý fotbal, a přesně tohle on potřebuje, protože mu je dvacet a pro spoustu těchto hráčů je důležitý přechod z juniorského fotbalu na dospělý. Česká liga mu v tom pomáhá. Na trénincích pracuje velmi dobře stejně jako v zápasech. Takhle nějak si představuji práci krajního obránce.

Jak s ním komunikujete?

Anglicky, nebo když mu potřebujeme něco detailně vysvětlit, pomůže nám s překladem záložník Nicolas Daníček, který umí výborně německy. Till navíc pochopil, že když přijde do cizí země, tak se i on musí učit nějaká slovíčka. Je velmi chápavý a vůbec neměl žádný problém. Má takovou povahu, že by zapadl úplně všude. Čiší z něj energie, je velmi přátelský.

Loni na jaře jste dovedl Mladou Boleslav do evropských pohárů, klub ale poté angažoval do funkce generálního sportovního manažera Dušana Uhrina. Byl jste hodně zaskočený?

Cíl dostat se do Evropy jsme splnili. Práce byla myslím odvedená velice dobře, ale klub chtěl jít zkrátka jinou cestou, což je potřeba respektovat. Takhle to ve fotbale prostě chodí. Byla to volba vedení a interní záležitost klubu. Nechci se k tomu moc vracet. Teď pracuju v Jihlavě a vůbec na to už nemyslím.

Je parádní začátek jihlavského angažmá pro vás určitou satisfakcí?

Takhle to neberu. Nemám nic postavené na satisfakcích. Když jdu někam pracovat, chci tam odvádět maximální práci, a to je pro mě vždycky vizitka. Člověk musí myslet pozitivně, do budoucna. Dalo mi to nové zkušenosti do fotbalového života. Smýšlím trochu jinak a v tomhle mi třeba pomáhají i kolegové jako Víťa Lavička nebo Vašek Jílek.

Na Boleslav tedy nevzpomínáte ve zlém?

Vůbec, naopak jí děkuji za šanci, kterou mi dala. Vyzkoušel jsem si, jaké to je hrát o pohárové příčky. Bylo to pro mě zase něco jiného. Pro moji trenérskou práci to bylo určitě moc důležité období.