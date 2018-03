Nový objev českého fotbalu? Je to překvapení pro všechny

Famózním startem do jara udivuje fotbalový Jablonec a v jeho řadách překvapuje i dvacetiletý obránce David Lischka. Na postu stopera po boku zkušeného Luďka Pernici zatím nechyběl ani minutu. V pěti duelech (i s domácím pohárem) inkasovali zelenobílí jen dvě branky. „Lischka je velkým překvapením asi pro nás pro všechny,“ přiznává trenér Petr Rada.

„Když musel Kysela ze zdravotních důvodů ukončit kariéru, moc možností jsme neměli. Hledali jsme stopera, chtěli jsme nějakého ze Slavie, protože u nás prakticky byli jen Pernica a právě Lischka, který toho ale předtím moc neodehrál. Nakonec jsme se rozhodli takhle, v přípravě se jevil dobře, i když občas udělal nějakou menší chybu," vysvětluje trenér, pro kterého je důležité, že Lischka umí dobře kopat levou nohou.

„Levonohých stoperů moc není. A vždycky, když je levák ve středu obrany, je to velké plus, zrychluje to hru. Doufám, že jeho výkonnost půjde ještě nahoru," přeje si kouč.

Snem je Premier League

Ostravský odchovanec na podzim hostoval v Karviné, v jejímž dresu si v srpnu odškrtl debut v první lize. „Musím říct, že mi to hostování pomohlo, teď z něj těžím," připouští řízný bek, jehož Severočeši získali před třemi roky z Hlučína.

„Ještě v dorosteneckém věku jsem si vyzkoušel druhou ligu v Baníku, kde jsem byl půl roku, a ve Varnsdorfu, kde jsem hrál každý zápas, což mi taky prospělo," říká o přechodu do dospělého fotbalu obdivovatel obránce Realu Madrid Sergia Ramose. Teď už hraje pravidelně v Jablonci, Dukle dokonce vstřelil svůj první ligový a hned vítězný gól.

V nedělním utkání s Ostravou ho sledoval i kouč reprezentační jednadvacítky Vítězslav Lavička a následně jej zařadil do nominace. „Doufám, že jsem se mu líbil," smál se Lischka, který prošel všemi mládežnickými reprezentacemi.

„Dávám si spíš malé a postupné cíle. Mým největším snem je ale zahrát si někdy anglickou Premier League. Fandím Tottenhamu," prozrazuje talentovaný obránce.