Bylo to bláznivé, vybavuje si Souček derby na tribunách

„Za trenéra Šilhavého jsem moc pevnou pozici neměl. Když vím, že mi trenéři věří, hraje se mnohem lépe. Nemusím se bát případné chyby a nemám v hlavě, že pokud něco zkazím, půjdu na střídačku. Cítím důvěru a více si na hřišti dovolím. Moje sebedůvěra je na jiné úrovni," neskrývá Souček, jak je nadšený z prostoru, který mu trenér Trpišovský dopřává.

Pro Součka jde o sladkou odměnu. Vždyť společně s o tři roky mladším Buchou jsou jedinými, kteří prošli všemi týmy Slavie od přípravky až po áčko. I proto se Souček nemůže dočkat sobotního střetu se Spartou, odvěkým rivalem.

„Ze všeho nejvíce se těším na atmosféru. Slyšel jsem, že vyprodáno bylo během jednoho dne. A derby je zcela jiný zápas, než jsou ostatní. Jde o výjimečné utkání," netají Souček, jak k řeži s letenským sokem vzhlíží takřka s posvátnou úctou. „Já to tak měl už od deseti let, kdy jsem začal v žákovské kategorii pořádně vnímat tu řevnivost," vybavuje si.

Z předešlých tří startů, kdy do derby mezi elitou zasáhl jako přímý aktér, odcházel dvakrát v roli vítěze. Vždy v Edenu. Na Spartě zažil porážku. „Nyní po sérii čtyř výher v soutěžních zápasech jsme ve velmi dobrém rozpoložení. Jedeme na Letnou v roli jasného favorita. Stejnou situaci si v případě áčka vybavuji naposledy ještě jako dítě. Nyní se ale prostě role obou klubů otočily a já doufám, že to bude platit hodně dlouho," říká Souček, který tradiční derby ještě před zařazením do prvního týmu Slavie vždy sledoval alespoň v roli diváka.

Vysokou výhru prožíval jako fanoušek v kotli

„Chodil jsem pravidelně Na hlavní tribunu nebo do kotle. Bylo to úžasné, rád na ty okamžiky vzpomínám," netají. „Jaký jsem byl fanoušek? Podle toho, kdo mě doprovázel. Občas to bylo bláznivé, někdy se vše odvíjelo od atmosféry nebo průběžného výsledku. Ale pokaždé šlo o skvělý zážitek," vypravuje Souček.

„Nejzajímavější bylo, když Slavia vyhrála na Spartě 4:1. Úžasný zápas. Já byl tehdy v kotli a jednoznačně šlo o nejhezčí derby, které jsem kdy viděl," směje se Souček v připomínce duelu z října 2008, kdy se Vladimír Šmicer zaskvěl dvěma góly.

Kdyby se stejný výsledek opakoval v neděli, Souček by byl nadšený. Slavia cítí, že naděje na titul ještě není definitivně pohřbená. „Před startem jara jsem nečekal, že by Plzeň tolik ztrácela. Aktuálně vypadá odstup hezky, ale uvědomujeme si, že pořád mají zápas k dobru. Nicméně každé jejich klopýtnutí je pro nás povzbuzením. A kdybychom na Spartě vyhráli, dostali bychom Viktorii pod tlak," přemítá Souček nad případným efektem tříbodového zisku z Letné.