Nepochopitelné! Proč není video všude? zuřil po neuznaném gólu kouč Baníku Páník

Ostravané po zápase ale zuřili. Sudí Nenadál jim kvůli ofsajdu neuznal dva góly, jimiž srovnali nepříznivý poločasový stav 0:1. Zatímco při gólu Baroše přijali verdikt bez emocí, po brance Michala Hlinky mohutně protestovali. Sudí si ale stál za svým a pro údajné ofsajdové postavení Dameho Diopa odvolal i druhý gól Baníku.

Opaření domácí vzápětí inkasovali podruhé a zvedli se až v úplném závěru, kdy Baroš jen v nastavení snížil. „Tohle je nepochopitelné! Byla to střela z dálky, jestli to pomezní zvedá, tak hlavní musí vidět, jestli někdo brání brankáři ve výhledu. Tady se hraje o obrovsky moc, ten fotbal stojí stamilióny. Když má být video, tak ať je všude," zuřil po utkání trenér Baníku Bohumil Páník.

„Je neregulérní, že někde video je, jinde ho rozhodčí využít nemůže," souhlasil s domácím trenérem kouč Dukly Jaroslav Hynek. „Nicméně sudí odpískal ofsajd a dál to neřeším. Jsem rád, že jsme vyhráli," řekl po první jarní výhře Dukly.

Co se vlastně v 62. minutě na vítkovickém trávníku stalo? Záložník Marek Hlinka přibližně z dvaceti metrů prostřelil několik hráčů před sebou, včetně Diopa, který pohybem nohy uvolnil cestu míči a ten skončil u pravé tyčky brankáře Rady. Radost domácích z vyrovnání ale trvala jen několik vteřin. Diop stál podle asistenta Patáka v ofsajdu. „Ne, míče jsem se nedotkl a v ofsajdu jsem nestál. Kdyby ano, tak to přiznám. Hraju fér," dušoval se senegalský útočník Baníku. „Tohle není správné. Šli jsme ve druhém poločase za třemi body, které strašně moc potřebujeme, velmi tvrdě. Tohle je katastrofa," dodal Diop.

Že gól padl neregulérně si byli v tu chvíli jistí asi jen rozhodčí. Ofsajd neviděl ani brankář Dukly Jakub Rada. „Viděl jsme hráče s míčem a myslel jsem, že vystřelí. Snažil jsem se ho přes hráče najít, ale trefil to dobře a balón jsme viděl až ve chvíli, kdy vyletěl z chumlu. Tečovaný nebyl, přesto jsem na něj nestačil zareagovat. Byla to pro mě těžká střela. Sudí ale pískl ofsajd, tak jsem si postavil balón a hrál dál," komentoval Rada.

Baník přesto mohl minimálně na bod dosáhnout. V nastavení snížil Baroš a po vyrovnávací brance se mohutně natahoval Poznar. „Kdyby tam dosáhl, byl by to gól. Ale je smutné, že oba góly dostaneme z malého vápna. Tam už se nehraje fotbal, tam se to musí urazit! Tam se hraje s nasazením života, je to boj o život. A kdo to nechce absolvovat, ať na to hřiště ani nechodí," upozornil své hráče Páník.