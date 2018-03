Jablonec vedle nás vypadal jako Barcelona, ulevil si obránce Jihlavy Buchta

K jasnému triumfu severočeského mužstva přispěl dvěma góly záložník Lukáš Masopust, který právě v Jihlavě s ligovým fotbalem začínal. „Vracím se sem hrozně moc rád, zatím se mi tady ale nikdy s Jabloncem příliš nedařilo. Konečně jsem to zlomil. Radost ze dvou tref jsem měl vnitřně obrovskou, ale bylo mi hloupé dávat ji nějak moc najevo před místními fanoušky. Přestože ke mně přilétla z hlediště i nějaká nadávka," usmíval se Masopust. „Jaro máme krásně rozehrané, chceme do Evropské ligy," má jasno.

Rovněž kouč Jablonce Petr Rada přijel do známého prostředí, také on v Jihlavě v minulosti působil. „Pro nás to bylo hodně důležité utkání, ze tří bodů mám obrovskou radost. V úvodu jsme přečkali jednu ošemetnou situaci před naší brankou a pak jsme sami dvěma góly udeřili. Moc nám pomohly. Na zasněženém trávníku jsme dominovali a ani ve druhém poločase jsme za stavu 3:0 domácí skoro do ničeho nepustili. Naopak se nám povedlo vedení ještě navýšit. Reprezentační přestávku strávíme v dobré náladě," těší Radu. „Jihlavě přeju, aby se po ní znovu vrátila na vítěznou vlnu," vzkázal poraženému soupeři.

Buchta: Byla to bída

O záchranu usilující Jihlavští padli po čtyřech předchozích vítězstvích. „Bohužel to tentokrát byla z naší strany bída," ulevil si stoper Petr Buchta. „Hrozně špatně jsme do zápasu vstoupili a pak jsme se v tom už plácali až do konce. Když se zdálo, že se aspoň trochu zvedáme, inkasovali jsme čtvrtou branku. Nedařilo se nám vůbec nic a Jablonec tak díky tomu vypadal vedle nás skoro jako Barcelona," štvalo ho. Doufal, že nepodařený duel nebude mít na tým vážný dopad. „Máme teď čtrnáct dní na to, abychom se z těžké porážky vzpamatovali," vítá Buchta reprezentační pauzu.

Rovněž trenér celku z Vysočiny Martin Svědík první prohru od svého příchodu do Jihlavy těžce skousával. „Zápas se nám absolutně nepovedl. První šanci jsme na začátku zahodili a poté jsme chybami sami nabídli Jablonci dva góly. Soupeř byl ve všem lepší, my jsme byli všude pozdě. Jablonečtí nás předčili agresivitou a na těžkém terénu se i mnohem líp pohybovali," vypozoroval.

Svědík vysvětlil, proč už ve 24. minutě vystřídal nejlepšího jihlavského střelce Ikauniekse. „V týdnu na tréninku dostal koňara do lýtka a už na hřiště šel s velkým sebezapřením. Ukázalo se, že v zápase pokračovat nemůže. Teď má čas na to, aby se dal do pořádku," uvedl na adresu lotyšského útočníka.