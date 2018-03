Trenér řval, až mu nestačily hlasivky, přiznal Škoda. Bod ze Sparty bral jako vítězství

Váš tým do zápasu vstoupil hodně špatně a po prvním poločase jste prohrávali o tři branky. Proč bylo úvodních pětačtyřicet minut v podání Slavie tak děsivých?

Chtěli jsme začít jinak. Jenže jsme neměli odražené míče, nerozehráli jsme si, blbě napadali, sparťané byli pořád volní. A také průběh ovlivnily prakticky vlastní góly. Během přestávky jsme dostali v šatně hodně velkou sodu. Trenér Trpišovský začal nejprve mluvit klidně, ale ve finále mu nestačily hlasivky, jak řval. Do druhé půle jsme šli s odhodláním vstřelit gól, což se podařilo. Odehráli jsme to vážně dobře. Nicméně za výkon před pauzou se musíme všem slávistům omluvit. Byla to velká bída.

Čím si ale vysvětlujete tak špatný výkon v prvních pětačtyřiceti minutách?

Nevím, nechápal jsem to. Nemám žádné vysvětlení. V našem podání bylo všechno blbě.

Brankář Kolář bral vinu na sebe. Soucítil jste s ním? Nebo jste byl spíše naštvaný, že vás v derby nepodržel?

Možná mohl zabránit prvnímu gólu, ale dalším asi ne. Ondra to měl hrozně těžké, my jsme mu vůbec nepomohli.

Hodně zásadním způsobem do zápasu zasahoval videorozhodčí. Sudí Královec odvolal penaltu proti Slavii, po jednom gólu na každé straně a ve finále nařídil pokutový kop v poslední minutě proti Spartě. Jak jste vnímal pomoc video techniky?

Jsme samozřejmě spokojení, že video funguje, ale některé situace my připadají trošku přitažené za vlasy.

Ve finále ale video promluvilo zásadním způsobem ve váš prospěch. Co vám běželo hlavou, když sudí Královec nařídil s odstupem několika desítek vteřin pokutový kop proti Spartě?

V prvním okamžiku jsem byl samozřejmě šťastný, že budeme zahrávat penaltu. Ale pak jsem si uvědomil, že na ni půjdu já. Bylo to šílené. Už jsem jednu pokutový kop se Spartou v devadesáté minutě kopal na jaře v předešlé sezóně. V minulosti byla moje noční můra jít na penaltu v poslední minutě při tak důležitém zápase. Ale zvládnul jsem to. A na druhou stranu, kdo jiný, než kapitán byl ji měl kopat.

Přestože jste po souboji Štetiny s Teclem u sudího Královce okamžitě žádali o pokutový kop, sudí nechal odehrát ještě útok Sparty a teprve při přerušení vše konzultoval s videorozhodčím a nařídil pokutový kop. Věřil jste, že se k penaltovému zákroku ještě vrátí?

Ano. Kdyby se nekouknul zrovna na tuhle situaci, přišlo by mi to divné. Sparta šla do brejku a upřímně nevím, jak by vše řešili, kdyby padla branka. Já jsem byl přesvědčený hned, že jde o pokutový kop. Měl jsem to tři metry a viděl, že šlo o faul.

Po zápase jste byli v obrovské euforii. Berete bod s ohledem na průběh zápasu jako vítězství?

První poločas to byla hrůza v našem podání. Po přestávce jsme Spartu zatlačili a hráli, jak jsme chtěli hrát od první minuty. Šli jsme si za vyrovnáním, a nakonec to bylo jako vítězství, protože smazat v derby tříbrankové manko je neskutečné. Já chtěl v euforii před našimi fanoušky skočit po proměněné penaltě na kolena, ale v posledním možném okamžiku mi naskočilo, že jsem asi na umělce, tak jsem ten pohyb zastavil. Kdybych záměr realizoval, možná jsem byl vyřízený...

Mění video hodně emoce, které člověk prožívá v průběhu utkání?

Radost je spontánní, až později si člověk uvědomí, že může dojít na video. Samozřejmě se může stát, že přijde i velké zklamání.

Na hřišti jste nakonec vydržel až do závěrečného hvizdu, byť před zápasem se hodně řešil váš zdravotní stav. Jak jste se cítil fyzicky?

Nebyl jsem na tom úplně dobře. Mám natažené vazy v kotníku. Ve čtvrtek jsem trošku trénoval, v pátek jsem si zranění maličko obnovil. Měl jsem nohu zatejpovanou, k ideálu to mělo daleko, ale vydržel jsem.

Bylo derby hodně ovlivněné mrazivým počasím a přívaly sněhu, který se spustil v průběhu přestávky?

Nevím proč, ale pokaždé, když sněží, nejsme schopní vyhrát. Stalo se nám to už na podzim v Jablonci, na startu jara v Jihlavě a nyní znovu. Prostě nám to nesvědčí. Mně to dokonce blesklo hlavou už před utkáním, že je to na prd.