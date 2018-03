Videorozhodčí zasáhl do derby čtyřikrát. Anglický pohár přesto netrumfl

Aktéři sobotní letenské bitvy se při dosažení gólu raději přestávali radovat a jen sledovali, co zase vyvedou sudí. Videorozhodčí zasáhl do fotbalového derby hned čtyřikrát. „Jsme na začátku projektu, tolik sporných situací v jednom zápase jsme ještě nepřezkoumávali. V Anglickém poháru ovšem video řešilo šest situací za poločas, takže jsme je nepřekonali,“ culí se Roman Hrubeš, člen komise rozhodčích a šéfinstruktor videorozhodčích po remíze Sparty se Slavií 3:3.

Fotbalisté Sparty oslavují druhý gól do sítě Slavie.

Prosím, jen ve stručnosti přehled sporných situací. Video změnilo Pavlem Královcem nařízenou penaltu pro Spartu na přímý kop, posléze zatrhlo Stanciuův gól. Na druhé straně neplatila Bořilova branka. A v nastavení pak video potvrdilo penaltu proti domácím, z níž Škoda určil konečný výsledek.

Třikrát rozhodla technika proti Spartě, jednou v její prospěch.

„Všechny zkoumané záběry a situace byly pro nás jasné a shodli jsme se na nich," ujišťuje Karel Hrubeš, asistent videorozhodčího Miroslava Zelinky.

„Kluci automaticky kontrolovali sporné okamžiky, impuls ve všech čtyřech případech vzešel od kluků z videovozu směrem k hlavnímu na hřišti," doplňuje šéfinstruktor Roman Hrubeš.

Video chce ještě vyšperkovat, žádá Hapal

Nový kouč Sparty, která prohospodařila třígólový náskok, má ovšem námitky hned ke dvěma případům.

„Video vítám, ale některé situace nejsou dobře hodnoceny. Při prvním gólu Slavie si Stoch podle mě zpracoval míč rukou, ale nikdo situaci neposuzoval. Při třetím byl Štetinův faul jasný, ale Tecl si pozici vydobyl držením Costy za dres. Video chce ještě vyšperkovat, aby byla rozhodnutí kvalitnější," dožaduje se Pavel Hapal.

„Ale my obě zmíněné situace důkladně zkoumali. Z našeho pohledu Stoch rukou nehrál a penaltě nepředcházel Teclův faul," oponuje Karel Hrubeš.

Trpišovský se odnaučil radovat

Video si každopádně pohrává s nervovou soustavou všech aktérů i fanoušků.

„Kéž by bylo co nejdřív na všech stadiónech, protože je velkou pomocí pro rozhodčí. My jsme pak po opakovačkách hrozně chytří," avizuje trenér sešívaných Jindřich Trpišovský.

„Na druhé straně je divný pocit se radovat, když potom gól neplatí. Dáte gól na 1:2, jste ve zpátky ve hře, už přemýšlíte o střídáních, ale on pak neplatí. Rána pro psychiku týmů na hřišti... Jde o čekání. Někdy se radujete dvakrát a já se během derby odnaučil radovat a radši čekám a koukám po rozhodčích. Ale zavedení videa je dobře," líčí Trpišovský.

„Některé situace by neměly být tak přitažené za vlasy," míní Milan Škoda, kapitán Slavie. „Třeba gól, kdy někdo stíní brankářovi, což je jak v hokeji postavení v brankovišti. Podle mě nesmysl," dodává.

Video dokáže rázně změnit emoce, které hráči během zápasu prožívají.

„Radost je spontánní, až později si člověk uvědomí, že může dojít na video. Samozřejmě se může stát, že přijde i velké zklamání," usmívá se Škoda.