Plzeň se podle Vyhnala bála o výhru, Zlínu ale chyběl gól

"V první půli to nebylo ono a trenér říkal, že se jich nemáme bát, že to nejsou bohové. Druhou půli jsme se zvedli, šlápli jsme do toho, začali vyhrávat souboje a myslím, že se Plzeň na konci o výhru bála," prohlásil Vyhnal. "I trenér říkal, že to nebylo špatné, zvedáme se, ale pořád je to málo," dodal.

Čeká boj až do konce

Zlínu by měla pomoci reprezentační pauza, která novému trenérovi Vlastimilovi Petrželovi dává prostor s týmem více zapracovat na svých představách. "Teď uvidíme, co nám trenér připraví v repre pauze. Asi to bude náročnější. Jsme namočeni v boji o záchranu stejně jako hodně dalších týmů. Asi to bude boj až do konce, tak musíme máknout, být dobře připraveni a věřím, že se to zvedne a ligu tu udržíme," řekl odchovanec Slavie.

Do Zlína přišel v zimě, ale o první zápasy přišel kvůli karetnímu trestu a menšímu zranění paty. "Byl jsem na deseti ultrazvucích a každý mi řekl něco jiného. Byla to nějaká trhlina na patě, v kopačce jsem to hodně cítil při každém odrazu. Takže jsme nehrál, do toho tu vyměnili trenéra, takže se to celé pro mě tady rychle změnilo," popisoval Vyhnal.

Trenér Petržela mu však věří, postavil ho ve středu v poháru a i v neděli proti Plzni. "Vím, že mě už chtěl do svého týmu i dřív. Věří mi, ale musím dávat góly, abych mu to splatil, jinak půjdou do hry další," dodal Vyhnal.