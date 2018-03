Dostat se před Spartu? Pro fanoušky by to byl nejlepší dárek, usmívá se Bartek

Po triumfu nad Teplicemi (2:0) mají Bohemians na kontě už 31 bodů a pravděpodobně jistotu záchrany. „Opravdu velká spokojenost. Ale kdybychom začali vozit body ještě z venku, bylo by to ještě veselejší," připomněl těsné porážky na Slavii a Slovácku záložník David Bartek, jenž se stal ústřední postavou nedělní bitvy. Chvíli po přestávce zlomil s Teplicemi nerozhodný stav, když na zadní tyči hlavou usměrnil do sítě centr Rudolfa Reitera.

„Věděli jsme, že na pravé straně obrany hraje Lojza Hyčka, který je menší. Trenér nás nabádal, aby kluci centry přetahovali a vyšlo nám to," tvrdil Bartek, jenž se v nejvyšší soutěži trefil poprvé od 5. srpna, kdy v rámci druhého kola pomohl Pražanům k výhře nad Karvinou. Jeho branka byla celkově sedmnáctá v jeho ligové kariéře. „V každém zápase jsem měl šanci a bohužel to tam nepadalo. Hrozně jsem chtěl už dát gól," přiznal třicetiletý středopolař.

Poháry nejsou téma

V nedávném derby na Slavii vystřídal ve 40. minutě Antonína Vaníčka a od té doby se usadil v základní sestavě. „Už jsem nepočítal, že ještě budu hrát krajního záložníka, protože trenér mě v přípravě stavěl do obrany. Problém ale nemám s žádným postem, vždyť já v Bohemce už vystřídal kromě stopera a brankáře asi všechno. Na Slavii jsem naskočil do zálohy a trenéra asi přesvědčil. Jsem rád, že jsem to tentokrát i gólově potvrdil," radoval se.

Klokani mají našlápnuto, aby atakovali nejlepší umístění za posledních patnáct let. V sezóně 2010/2011 skončili šestí a právě na tuto příčku, na níž aktuálně figuruje Sparta, ztrácejí pouze čtyři body. „Poháry pro nás nejsou téma, ale kdybychom v tabulce předběhli Spartu, asi by to byl pro fanoušky nejlepší dárek," připomněl Bartek. „Trochu jsme kalkulovali, že Sparta z posledních dvou zápasů body neudělá. A doufali zároveň v náš plný bodový zisk na Slovácku, kde jsme ale zápas výsledkově nezvládli. Cílem však není dostat pod sebe Spartu, ale získat co nejvíc bodů," ujišťuje kouč Martin Hašek. "Začínají nám fungovat některé automatismy a doma je to zřetelné. Díky aktuálnímu bodovému zisku můžeme přemýšlet, co bude příští rok a řešit kádr," uzavřel.