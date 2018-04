Čaroval v bráně a pak také útočil! Chtěl jsem udělat rozruch, vysvětluje gólman Bohemians

Situace, jaká se nevidí tak často, alespoň ne v takovém čase. Do konce normální hrací doby v zápase fotbalistů Jablonce s Bohemians 1905 chybělo ještě téměř pět minut, když gólman Klokanů Tomáš Fryšták za stavu 2:1 pro Jablonec opustil bránu a vyrazil na zteč soupeřovy branky. Jeho tým právě kopal rohový kop a mocně se hnal za vyrovnáním.

„Kopali jsme roh, podíval jsem se na lavičku, jestli mě trenér pošle. Ukazoval mi, že mám jít, tak jsem šel," vysvětlil lakonicky Tomáš Fryšták, gólman Bohemians 1905.

Právě on byl jako náhradník u historické chvilky, když gólman Klokanů Zdeněk Zlámal vstřelil jako první brankář v české lize gól ze hry. V srpnu 2015 vyrovnával po rohovém kopu proti Dukle hlavou na 2:2. Fryšták sice po prohře 1:2 na Střelnici smutnil, při vzpomínce se však na okamžik usmál.

„Šel jsem tam také s tím dát gól a pomoci klukům. Nebo tam alespoň udělat nějaký rozruch, abychom se dostali k zakončení, ale nepomohlo to vůbec k ničemu. Z útočné standardky jsme nic nevytěžili," litoval Fryšták. Jenže Zlámal skóroval až v nastaveném čase. Z poslední možné akce. Nyní do uplynutí běžné hrací doby zbývalo ještě dost času.

„Taky jsem koukal, že tam šel snad už v 85. minutě. Bylo to jako v hokeji," usmíval se po utkání jablonecký záložník Vojtěch Kubista.

„Dokazuje to, že se chtěli prosadit. Dali Šmíďáka (Michala Šmída) na hrot a kopali dlouhý balóny. Tohle může na konci vždy něčím smrdět... Naštěstí jsme si poradili. Pro příště se musíme snažit zahrát zkušeněji, abychom soupeře do takového tlaku nepustili. Po zápase se už hodnotí příjemně, ale přímo na hřišti to tak nevypadá," dodal Kubista, jehož tým uhájil těsnou výhru 2:1.

Hašek neskrýval zklamání

„Přispěli jsme k tomu, že zápas byl do poslední vteřiny dramatický, ale celkově jsem z výkonu zklamaný. Ukázalo se, že v budování mužstva ještě nejsme tak daleko. Nehráli jsme na sto procent našich možností. Většina hráčů zápas nezvládla mentálně, za což jsem samozřejmě zodpovědný i já jako trenér," sypal si popel na hlavu trenér Klokanů Martin Hašek.

„Ke konci jsme hru hodně zjednodušili nakopávanými balóny, měli jsme i stoprocentní šanci, i když Benji (Benjamin Tetteh) to měl těžké, byl docela blízko gólmana. Ale musíme si šancí vážit a proměňovat je," poznamenal Fryšták k závěrečnému tlaku svého týmu. Nebýt však jeho, Klokani mohli už po čtvrthodině hry prohrávat 0:4.

„Jablonec nás hodně přitlačil, ale my jsme mu to hodně usnadnili naším špatným vstupem do zápasu. Gól tam visel ve vzduchu," okomentoval Fryšták prvních třicet minut utkání. Poprvé ho však překonal až ve 26. minutě hlavou po rohovém kopu nehlídaný David Lischka.

„Neodehráli jsme dobrý první poločas. Naše představa byla diametrálně odlišná, než co jsme předvedli. Jablonec nás od začátku přitlačil, měl tam několik šancí, my jsme se prakticky k ohrožení brány nedostali, nepodrželi jsme balón," zhodnotil třicetiletý gólman.

„Ve druhém poločase se to malinko zlepšilo, hra se trochu vyrovnala, ale paradoxně jsme zase udělali zbytečný faul a zákonitě jsme dostali druhý gól," smutnil Fryšták. Podruhé inkasoval po přímém volném kopu Vladimira Jovoviče z 23 metrů.

„Sáhl jsem si na to, balón jsem viděl, i když na chvíli jsem ho ztratil. Měl jsem ho na ruce, ale nevím, co bych měl udělat jinak, abych střelu vytěsnil," pochválil gólman excelentní provedení trestného kopu. „Nakonec jsme ještě měli dvě příležitosti, ale v součtu celého zápasu vyhrál Jablonec zaslouženě," uzavřel Fryšták.