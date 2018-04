Klokan z Ghany je talentovanější než borec, co zářil v Manchesteru City

„Je to špičkový útočník. Má největší potenciál ze všech hráčů v české lize," pěje chválu na mladého útočníka pocházejícího z Ghany trenér Bohemians 1905 Martin Hašek.

Nebylo to tak vždy. Když dvacetiletý rodák z Accry před necelým rokem dorazil do Ďolíčku, měl do optimální kondice a profesionálního přístupu hodně daleko. Šéf lavičky Bohemians však viděl v mladém borci, jehož coby náctiletého testoval Salcburk, Atlético Madrid či Manchester City, velký klenot. A měl s čím srovnávat...

„Byl jsem ve Spartě, když na první tréninky dorazil Wilfried Bony. Hráli jsme tehdy s béčkem třetí ligu. Bony byl v katastrofálním kondičním stavu. Neuměl slovo česky. Ale měl vše mimořádně srovnané v hlavě. Od začátku šel krok za krokem, dřel na sobě a vytěžil maximum z toho, co mu bylo dáno," popisuje Hašek borce, jenž zářil v Manchesteru City a nyní obléká dres Swansea v Premier League.

Po nedělním představení proti Plzni zaujal Tetteh i fanoušky, kteří jej dosud přehlíželi. „Benjamin se ve srovnání s letním příchodem mentálně posunul, ale ve srovnání s Bonym se teprve všemu učí. Musí si uvědomit, že sice má potenciál, ale druhou věcí je schopnost jej využít," popisuje Hašek.

„Ale předpoklady má větší než Bony. Je totiž pohyblivější, rychlejší, tahový. Bony byl silný v soubojích, skvěle zakrýval balón, byl vynikající v pokutovém území. Ale nikdy by se neotočil na vlastní polovině a nepředvedl padesátimetrový sprint, kde by předběhl tři hráče a dalšího si nesl na zádech, což Tetteh dokáže," porovnává Hašek dva klenoty fotbalu z Ghany.

„A způsob, jakým vstřelil Plzni gól, nebyl náhoda," připomíná trenér Bohemians 1905 okamžik, kdy si Tetteh zaběhl za obranu Plzně po dlouhém autu Dostála a drze napálil z úhlu míč nad hlavu Hrušky do plzeňské branky. „Má v noze granát. Umí se do situace dostat, načasovat si vše ideálně," chválí mladého borce Hašek. „Fotbalově je lepší než Bony. Jen potřebuje odehrát víc zápasů v řadě, mít v nohách delší tréninkový proces bez výpadků," míní Hašek.

S Bohemians 1905 má Tetteh podepsaný kontrakt do léta 2020. Jenže už nyní je v hledáčku jiných českých klubů. Mimo jiné i Plzně, jejíž trenér Pavel Vrba netajil úžas z výkonu mladého borce. „Rozbil nás jediný útočník. Byl jsem překvapený, že mu silově někteří naši hráči vůbec nestíhali," připustil šéf lavičky ligového lídra, který je jedním ze zájemců o služby mladého borce z Ghany ve službách Klokanů.