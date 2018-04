Proč musel Jílek na tribunu? Ulevil jsem si, něco mě to asi bude stát, kál se olomoucký kouč

„Neudržel jsem se a trochu si ulevil, za což se samozřejmě omlouvám, ale v těch emocích to ze mě vyšlo, měl jsem na tu situaci úplně jiný pohled. Bohužel se to už nedá vzít zpátky a počítám, že mě to asi bude něco stát," pověděl Václav Jílek, který nesouhlasil s vyloučením Texla za faul na střídajícího Matěje Hanouska v 87. minutě.

„Ale ještě bych se v čase kousek vrátil. Úplně jsem nerozuměl tomu, proč nám nebylo umožněno střídání otřeseného Hály, který dostal knock-out na hlavu. To byla první věc, která mě vytočila. Neměli jsme tam čerstvého hráče v postavení, z čehož pak po odraženém míči vyplynul brejk soupeře," štvalo Jílka.

Nebezpečnou situaci pak hasil Texl jen za cenu ostrého faulu. „Surová hra, kopnutí hráče ze strany v nepřerušené hře za použití nepřiměřené síly, zasažení soupeře podrážkou nad kotník, míč byl ve vzdálenosti cca 1,5 metru, faulovaný hráč utkání dohrál," uvedl hlavní arbitr v zápise o utkání.

S tím Jílek polemizuje. „Nebyla tam podrážka nahoru, nebylo tam nic, co by pro hráče bylo naprosto zničující. Ano, byl to faul, zezadu, bez míče, takových vidím ve hře spousty. A v tomto případě tam byla situace zabezpečená dalším hráčem, který pod ním byl, takže červená karta je podle mě strašně přísná," nabídl svůj pohled trenér hostů.

„Šli jsme do brejku. Chtěl jsem Texlovi udělat kličku, což se mi podařilo. Už nemohl hrát balón, tak udělal taktický faul. Myslím, že rozhodčí to vyhodnotil správně. Když hráč nehraje balón a je jednoznačné, že chce takhle zastavit hráče, mělo by to být za červenou kartu," popsal faulovaný Hanousek.

Bitva dvou adeptů na pohárové příčky tak skončila bez branek. Domácí si sice vypracovali několik gólových šancí, Hanáky však pokaždé podržel vynikající gólman Miloš Buchta. „Oproti předchozímu utkání (s Jihlavou 1:1) jsme se zlepšili ve smyslu aktivity a agresivity, na druhou stranu musím uznat, že soupeř měl určitě blíž k vítězství. V zápase si vypracoval více střeleckých příležitostí a gólových situací, byl přímočařejší a nebezpečnější. Na druhou stranu jsme ho nepustili do souvislého tlaku, který měl v minulých zápasech, v obranné presinkové aktivitě jsme obstáli," dodal Jílek, který však byl nespokojený s finální fází svého týmu.

„Odehráli jsme kvalitní utkání. Snažili jsme se hrát hodně ofenzivně a měli jsme podle mě dost šancí na to, abychom alespoň jednu proměnili. Bohužel se nestalo, i s přispěním gólmana Olomouce, který pochytal spoustu šancí. Hráčům nic vytknout nemůžu, za přístup a nasazení jsem jim poděkoval," uzavřel jablonecký trenér Petr Rada.