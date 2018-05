Nesplnili jsme cíl. Proto dohrajeme dva zápasy a odejdeme, potvrdil kouč Liberce Holoubek

V nezvyklé pozici je v závěru sezóny kouč Liberce David Holoubek. Po domácí porážce s Jihlavou dostal výpověď a do Ostravy už jel jako trenér ve výpovědní lhůtě. Ta mu i celému libereckému realizačnímu týmu vyprší po posledním ligovém utkání sezóny. „Měli jsme nějaký cíl, který jsme nesplnili. Z toho důvodu dohrajeme zbylé zápasy a odejdeme. Je mi to ale líto a bude mi to hodně chybět," uvedl po remíze 1:1 na hřišti Baníku Holoubek.

Jak se vám chystalo na utkání v Ostravě, když jste věděl, že i kdybyste vyhráli všechna zbývající utkání, tak vás to v trenérské funkci nezachrání?

Spadl z nás tlak, pod kterým jsme byli. Upletli jsme si na sebe obrovský bič tím, že jsme se dostali do hry o evropské poháry. Kádr ale není tak psychický zdatný, aby to zvládl. Po Jihlavě jsme to už neměli ve své moci, tak to z nás spadlo. Bylo to takové uvolněnější. Psychika je důležitá a proti Ostravě nám to pomohlo. Problém byl v tom, že jsme nesplnili cíl, který jsme si dali. Z toho důvodu dohrajeme dva zápasy a odejdeme.

Jak vy osobně prožíváte to, že jste vlastně trenér ve výpovědní lhůtě?

Jsem zodpovědný za kluky i za svůj realizační tým a o to více mě vše mrzí. Vytvořili jsme tady skvělé, kamarádské pozitivně konstruktivní vazby, to zní hezky, že? (smích). A bude mi to chybět. Užívám si každý den, každou minutu, kdy můžu být trenérem Liberce.

Vyčítáte si něco? Udělal byste něco jinak?

To asi ne. Měli jsme nějaký cíl, za kterým jsme si šli. Povedlo se nám pár zápasů, soupeři ztratili, dostali jsme se na třetí místo. Bylo to hezké, strašně nás to motivovalo, ale pak na nás přišla deka. Možná jsem neměl vytvářet takový tlak, ale my jsme pod ním byli tak nějak obecně. A nemyslím si, že bych byl schopný ho odfiltrovat.

Z Ostravy vezete bod. Jste s ním po tom zvláštním týdnu spokojený?

Hrálo se nám tak nějak lépe. Užíval jsem si každou vteřinu, minutu, kdy můžu být trenérem Liberce. Asi to zasloužená remíza. Byli jsme kvalitnější v prvním poločase, kde jsme měli nějaké šance, ve druhém už nás Baník zatlačil. Byl to dobrý remízový zápas, byť bod asi pro nikoho nic neřeší. Baníku bych přál, aby se zachránil, ti fanoušci jsou skvělí. Byla by škoda, kdyby takový tým, pod tak výborným trenérem, jakým je pan Páník, v lize nebyl.

Už se vám někdo ozval s nabídkou?

Nějaké nabídky se vyskytly hned, co to vyšlo na povrch. Ale abych řekl pravdu, vůbec nevím, co bude. Chtěl bych spolupracovat s těmito kluky (společně s Holoubkem končí v Liberci i asistenti Jiří Jarošík, Marek Čech a Miroslav Holeňák), ten realizák je fakt dobrý. O to víc mě to štve. Radíme se o všem společně, uvidíme, co bude, ale teď ještě máme nastavenou hlavu na Liberec. Každý trénink i zápas odjezdíme naplno tak, jak to má být. Jsme profíci a makáme až do konce.