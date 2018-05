Jílek si rýpl do kolegy: Petržela svými výroky jen čeří vodu

Před rokem se fotbalisté Olomouce vrátili zpátky mezi elitu, avšak před startem nového ligového ročníku loni v červenci nováčkovi příliš nevěřili odborníci ani fanoušci. Přesto mají Hanáci už dvě kola před koncem soutěže jistotu, že po devíti letech znovu nahlédnou do Evropské ligy, a trenér Václav Jílek věří, že jeho mužstvo může postoupit i přímo do základní skupiny.

K tomu Sigma potřebuje udržet v tabulce stávající třetí příčku, kterou bude v sobotu hájit na hřišti Sparty. „Narazíme na jednoho z nejsilnějších soupeřů, ale my chceme na Letné uspět. Sparťané jsou favority a čeká se od nich výhra. Budou kvůli tomu pod větším tlakem než my. Měli bychom toho využít, neradi bychom pak spoléhali na zaváhání Sparty v závěrečném kole. Možnost účasti v základní skupině Evropské ligy je pro nás mimořádně zajímavá," tvrdí 41letý Jílek, který v minulosti působil právě u letenského celku jako asistent.

Netají, že po víkendovém triumfu Olomouckých 4:1 ve Zlíně zavládla v kabině euforie. „Těší mě nejen vysoké vítězství, ale i předvedená hra. S výkonem jsem byl hodně spokojený. Radost mi dělá střelecká forma Řezníčka. Výhrou se nám povedlo překročit magickou padesátibodovou hranici," libuje si.

Jílek připustil, že jeho tým namotivovalo předzápasové vyjádření kouče Zlína Vlastimila Petr žely, že ještě nikdy s Olomoucí neprohrál, a nestane se mu to ani tentokrát. „V šatně to trochu téma bylo. S panem Petrželou máme zkušenosti už z loňska z druhé ligy, když vedl Baník. On se snaží podobnými výroky čeřit vodu a někdo to možná považuje za příjemné osvěžení. Občas ovšem bývá vyřčené slovo rychlejší než myšlenka," rýpl si do mnohem zkušenějšího trenérského kolegy.

Uvědomuje si, že Olomoučtí již překonali veškerá očekávání, s nimiž do sezóny vstupovali. „Už teď ji můžeme hodnotit jako fantastickou. Dokázali jsme něco neuvěřitelného. Ovšem s jídlem roste chuť. Mám to vnitřně nastavené tak, že chci získat ještě víc. Jsem přesvědčený, že to úplně stejně cítí i kluci. O třetí místo se proto popereme ze všech sil," slíbil Jílek.

Těší ho, jak se Sigma vyrovnala se zimní ztrátou kanonýra Chorého, a i bez něj na jaře šlape. „Jsem strašně rád, že Sigma ukazuje mnohem lepší fotbalovou tvář, než tomu bylo v minulých sezónách. Zaregistroval jsem, v jak velkém množství přijeli naši příznivci do Zlína a jak skvěle povzbuzovali. Je příjemné vidět, že už zase stojí většinově za námi," narážel Jílek na nedávnou nevraživost části fandů vůči klubovému vedení.