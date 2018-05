První z plzeňských mečbolů je tady. Titul uhrát chceme, což by měla být naše výhoda, burcuje Vrba

Promrhali neskutečný bodový náskok, takže se teď třesou, aby alespoň jeden ze dvou mistrovských mečbolů proměnili. „Titul samozřejmě uhrát chceme, což by měla být naše výhoda,“ je přesvědčen kouč plzeňské Viktorie Pavel Vrba, že vidina ligového primátu a tím i postupu do Ligy mistrů dopomůže jeho svěřencům, aby ze sebe trauma posledních nezdarů setřásli. Nejlépe hned v sobotu, kdy v předposledním ligovém dějství hostí Teplice. „Určitě by bylo hodně příjemné rozhodnout před domácími fanoušky,“ přitakává Vrba.

První mečbol v sobotu na domácím hřišti, případný druhý za týden na pražské Julisce. Tři body Plzni ke korunovaci postačí, i kdyby druhá Slavia oba zbývající zápasy vyhrála. I toto vědomí by mělo setřást evidentní vykolejení, které ligový lídr na jaře prožívá.

A navrch samo sebou i soupeři. Teplice, v jejichž kádru figuruje hned několik fotbalistů, kteří Plzní prošli a jimž by snad mohlo jít jen o to, aby odčinili týden starou ostudu servírovanou vlastním fanouškům při potupné prohře s Brnem. A kdyby to snad ani proti nim nevyšlo, cesta do Prahy a závěrečný mistrovský pokus na Julisce, kde se Dukla nemá už tuplem hrstce svých nejvěrnějších za co omlouvat. Ligu přece zachránila a v tabulce se už může posunout z deváté příčky maximálně o jedno či dvě místa výš.

„Doufejme, že zvládneme už utkání s Teplicemi, i když pro mnohé z teplických hráčů půjde o specifický zápas, neboť plzeňskou kabinou prošli a budou se chtít ukázat," cítí před nejdůležitějším duelem své dosavadní kariéry napětí Tomáš Chorý.

„Pochopitelně že stoupá napětí i nervozita, i když já s ní nikdy problémy neměl. A nemělo by je mít ani naše mužstvo, protože je dost zkušené, aby střetnutí zvládlo. Minule proti Slovácku podali kluci výborný výkon, scházely jen góly. Od toho se můžeme odrazit, a i branky přidat," věří Milan Havel, že za týden do Prahy pojede Viktoria už jako nový mistr.

„Teď už máme titul doopravdy ve vlastních rukou. Pokud vyhrajeme, nemusíme se dívat ani doleva, ani doprava, takže víme, o co hrajeme a za čím jdeme. Potíž snad může být v tom, že soupeři jako Teplice přijíždějí s tím, že nemají co ztratit a hrají naprosto v klidu. Pak to většinou bývá trošku složitější pro toho, kdo moc chce a má nějaký důležitý úkol," připomíná před konfrontací se Severočechy Vrba hráčům i plzeňským fanouškům, že ze všeho nejvíc bude zapotřebí trpělivost.

„Tlak bude logicky mnohem větší než v předchozích utkáních, ale věřím, že zápas zvládneme," je i tak přesvědčen Havel, že krátce před osmnáctou hodinou se bude v Plzni slavit titul, účast v Lize mistrů a k tomu i bonus ve výši 15 miliónů eur, který v tom případě notně vylepší klubový rozpočet.