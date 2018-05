Být s Gottem stále mlád a myslivecké klobouky na plac. Lafata měl slzy na krajíčku

Hned dva myslivecké klobouky přilétly na trávník těsně před tím, než s celou rodinou začal rozlučkové kolečko před skandujícími tribunami. Neklamné znamení, že vyhlášený nimrod David Lafata se chystá do ohlášeného fotbalového důchodu. Důležitý duel Sparty s Olomoucí (1:0) vyzněl především jako benefice nejlepšího kanonýra historie samostatné české ligy. Do šatny odešel špalírem spoluhráčů a celého realizačního týmu jako největší celebrita.

„Být stále mlád..." duněl z reproduktorů nápěv Karla Gotta, který je nejoblíbenější písní Davida Lafaty. Kanonýr ohlásil v 36 letech konec profesionální kariéry po stávající sezóně a doma na Letné hrál naposledy.

„Krásné rozloučení jak před zápasem, tak hlavně po něm. Všem lidem za ně musím strašně poděkovat. Občas jsem měl slzy na krajíčku," netají kanonýr.

Do hry se dostal zase až jako střídající hráč v 60. minutě. A tentokrát byl skoro radši. „Loučení mi běželo nejen celý týden hlavou, ale nejde se dost dobře předem připravit na takovou situaci. V noci před zápasem jsem se budil a moc nespal, což se mi často nestává. Bylo pro mě dost těžké se soustředit na fotbal, prožíval jsem velké emoce," popisuje David poslední hodiny.

Nejradši by skončil hned

Je upřímný, poslední kolo v Ďolíčku na Bohemians si už neumí moc dobře představit. „Čeká nás ještě práce a chceme se s nepříliš úspěšnou sezónou rozloučit vítězstvím. Nejradši bych ale skončil už dneska a ani tam nejel. Jsem po dnešku plný emocí, mám toho dost."

Pořád ještě mu chybí dva góly ke zdolání hranice 200 tref v české lize. A Sparta je bude na Bohemce potřebovat.

„Teď neřeknu, zda Davida do základu postavíme. Máme dost zdravotních problémů, navíc se nám dva hráči vykartovali. Strašně bych mu zbývající dva góly přál, ale proti bude soupeř. Dnes mohl David dát aspoň jeden," říká kouč Pavel Hapal.

Kanonýr mu chce jeho dilema ulehčit. „Jsem rád za tolik gólů, kolik mám. Meta 200 branek v české lize už mě netrápí," ujišťuje Lafata.

Obrovský profesionál s mimořádným srdcem

Na lavičce soupeře shodou okolností seděl Václav Jílek, který jako asistent útočníka ve Spartě také vedl.

„S Lafim jsme tady pracoval poměrně dlouho. Je obrovský profesionál, jeden z mála, který měl obrovské srdce v tréninku i v zápase. Vždy chtěl vyhrát a měl neskutečnou produktivita, což vždy pramenilo z jeho přístupu," poukazuje kouč Olomouce.

„David je jedinečný hráč. Kdyby měl větší dynamiku, přesáhl by českou ligu a hrál by v zahraničí," říká Jílek. „Čekal jsem ho v základu, ale trenér měl jiné plány s Ben Chaimem. Nakonec se mu to vyplatilo, po jeho akci dala Sparta jediný gól," uvědomuje si trenér Sigmy.