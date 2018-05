Poslední kolo rozhodne. Pro fanoušky super, pro nás moc ne, říká ostravský Fillo

Ostravskému Baníku stačilo v Karviné vstřelit jediný gól k rozluštění sestupové tajenky. Ani jedna ze tří přímých střel ale za záda brankáře Martina Berkovce, který se do karvinské branky postavil na jaře poprvé, neprošla, oba kluby tak stále mají v posledním kole o co hrát.

„Chtěli jsme to zvládnout už dnes a připravili jsme si několik možností, měli spoustu rohů, ale bohužel jsme to nepřetavili v gól," litoval po remíze 0:0 záložník Ostravy Martin Fillo, který po srážce se Šislerem dohrával s tržnou ranou na hlavě.

Zatímco domácí středopolař odnesl srážku hlav jen boulí, Fillovo čelo ozdobilo několik stehů přímo na hřišti. „Jsou tam čtyři nebo pět. Doktor mi to zašil hned na hřišti a odvedl dobrou práci, protože mi to potom vůbec nekrvácelo, ani mě to nijak neomezovalo. Patří mu velké díky," řekl Fillo, který byl po tvrdém střetu viditelně otřesený, o střídání ani neuvažoval. „Chvilku jsem byl otřesený, ale pak jsme se do toho znovu dostal a moc jsem to necítil. Trochu to bolelo, ale to je normální," popisoval Fillo.

„Je to gladiátor. Většina hráčů po takové srážce opouští hřiště. Ale on je typ hráče, který má posunutý práh bolesti a jsem rád, že ho mám na hřišti. Škoda jen, že se k tomu ještě neprosadil střelecky. Možná si to šetří do posledního kola," uvedl kouč Baníku Ostrava Bohumil Páník.

Nic jsme nevymysleli, láteřil Mucha

Bezbranková remíza nakonec asi potěšila více domácí družinu, která ani jednou nevystřelila na branku. „Je to zklamání, Měli by to na sebe vzít zkušení hráči, ale nebylo to ono. Rozhoduje se před brankou, ale tam jsme nic pořádně nevymysleli. Snad jenom nepřesné centry, které Lašty (Jan Laštůvka) sbíral jako maliny," vykládal trenér Karviné Josef Mucha.

Ten poprvé v jarní části vyměnil gólmany a do důležitého derby poslal místo Le Gianga zkušenějšího Berkovce. „Chtěl jsem dát týmu impuls a Martin to zvládl výborně, vychytal nulu. Ta první střela Hlinky byla těžká," pochválil Berkovce Mucha.

Zda už jistě sestupující Brno do druhé ligy doprovodí Karviná, Ostrava či Jihlava se rozhodne příští sobotu, kdy Baník hostí Brno a Karviná zajíždí do Jihlavy, kde musí vyhrát. „Je to neuvěřitelné, ale pro fanoušky to musí být super, když se tak hraje do posledního kola. Pro nás to ale moc dobré není. Chtěli jsme to ukončit v Karviné, ale rozhodneme to v posledním kole," pousmál se Fillo.