Pomoci Slavie se Sparta nedočkala. Teď musí spoléhat na Slovácko

Vytoužené pomoci úhlavního rivala se nedočkali. Předkolo Evropské ligy sice mají fotbalisté pražské Sparty jisté, ale raději by si zajistili přímý postup do skupiny Evropské ligy. K němu potřebují vyhrát na hřišti Bohemians a především doufat, že Jablonec neporazí Slovácko, které už je ale zachráněné, a tudíž mu již v posledním kole o nic nepůjde.

Sobotní výhrou nad Olomoucí se Letenští dostali o skóre právě před soupeře z Hané na čtvrté místo a před posledním kolem mají při vyrovnané bilanci vzájemných zápasů (0:1, 1:0) celkové skóre lepší o dvě branky. Sigma v posledním kole hostí Mladou Boleslav.

Mnohem větší starosti však sparťanům přidělal největší rival, Slavia. Výhra Jablonce v Edenu dává Severočechům ideální šanci na třetí místo, které zajišťuje postup rovnou do základní skupiny Evropské ligy a prémii 70 miliónů korun.

Jablonečtí stále mohou skončit dokonce druzí. Pokud si pohlídají zápas se Slováckem a Slavia prohraje v Teplicích, zahráli by si svěřenci Petra Rady dokonce kvalifikaci Ligy mistrů. Sešívaným by pak zbyla třetí příčka a přímý postup do Evropské ligy, který mají jistý jako vítěz domácího poháru.

Naděje až do posledního kola

Sparťané se špatnými výsledky na hřištích soupeřů připravili o možnost, aby před posledním zápasem sezóny měli třetí místo ve svých rukou.

„Budeme se rvát i v posledním kole. Výsledek Jablonce jsme nemohli ovlivnit, ačkoli jsem doufal, že slávisté se budou chtít rozloučit se svými fanoušky výhrou. Soustředil jsem se výhradně na náš zápas," ujistil trenér Pavel Hapal.

Teď jeho tým musí doufat v zaváhání Jablonce. „Slovácko je venku pohyblivé, nepříjemné. Uvidíme, třeba tam uhraje nějaký bod," krčí Hapal rameny.

Výhra nad Sigmou každopádně uchovala Letenským šanci na třetí místo. Sparta se navíc na domácím stadiónu rozloučila s Davidem Lafatou, který odehrál poslední zápas na Letné vítězně.

„Mrzí mě, že jsme nepřidali další branky. Nejen kvůli bilanci vzájemných zápasů, ale i kvůli báječné atmosféře a Lafiho rozlučce," poukázal autor vítězného gólu Josef Šural.