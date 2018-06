Potvrzeno! Opava se do první ligy vrátí v brněnském azylu

Působení na stadiónu Srbská bylo v jednání delší dobu a dnes brněnská radnice schválila nájemní smlouvu. Pokud výstavba půjde podle plánu, měla by se Opava vrátit domů 7. září.

"V tuto chvíli tak nelze říci, kolik zápasů v Brně odehrajeme. Vše je odvislé od losu soutěže, který se uskuteční 21. června," uvedl technický ředitel Opavy Jaroslav Rovňan.

Opavu od Brna dělí 175 km a slezský celek uvažuje, že by pro fanoušky vypravoval na zápasy zvláštní vlak. Podle předpokladů by měl slezský celek, který se do první ligy vrátil po třinácti letech, odehrát v azylu čtyři utkání.

"Pevně věříme, že fanoušci přijedou podpořit naše fotbalisty i do Brna. Všichni už se ale samozřejmě těšíme, až budeme moci hrát doma v Opavě," přidal Rovňan.