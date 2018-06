Mnohem větší trable, než čekal, bude mít v úvodu fotbalové sezóny opavský prvoligový nováček. Do výběrového řízení na vybudování vyhřívání trávníku na Městském stadiónu se nikdo nepřihlásil, zastupitelé ho tak musí zrušit a vyhlásit nové. A to znamená měsíční zdržení.

Opava se do nejvyšší soutěže vrací po 13 letech, bez vyhřívaného trávníku ale na domácím hřišti hrát nesmí. Vedení klubu se proto dohodlo se Zbrojovkou a zastupiteli Brna, že několik utkání v úvodu sezóny odehraje na stadiónu Srbská. Domů se chtěli Opavané vrátit 7. září, kdy čeká ligu první reprezentační přestávka. To se ale nepodaří.

„Mrzí nás, co se stalo, a musíme se s tím srovnat. Brečet nebudeme. Věděli jsme, že budeme muset několik zápasů odehrát mimo náš stadión. Jen jsme nepočítali, že jich bude tolik. Podmínky jsou ale dané a o výjimku jsme žádat nechtěli. Dělat vyhřívání například v zimě by mohlo být docela složité," řekl generální manažer Alois Grussmann.

Podle rozlosování, které se uskuteční příští středu 20. června, se budou Slezané pokoušet s některými soupeři vyměnit pořadatelství, aby o výhodu domácího stadiónu přišli co nejméně. „Určitě si k tomu sedneme. Už nyní víme, že ve třetím kole se v Brně hrát nemůže, protože se tam jede Velká cena silničních motocyklů a policie nedoporučuje, abychom hráli v Brně jak my, tak i Zbrojovka," nastínil Grussmann.

Pojedou speciální vlaky?

Ať se bude muset Opava přestěhovat do Brna na jakkoli dlouhou dobu, hráči i vedení věří, že fandové je ve štychu nenechají. „Jsme v lize po 13 letech. Věřím, že fanoušci tyhle problémy překonají a přijedou ve velkém počtu," uvedl Grussmann a dodal, že klub bude jednat s Českými drahami i policií o vypravení přímého vlakového speciálu z Opavy do Brna.

Na pomoc vlastních fanoušků sází i zkušený záložník Pavel Zavadil, který se do Opavy vrátil před sezónou 2017/18 po pěti letech, jež odehrál právě v Brně.

„Sešlo se to opravdu pěkně," smál se nejzkušenější hráč SFC. „Ale nejlepší by bylo, kdybychom mohli hrát na našem hřišti, kde je fantastický stadión i divácká podpora. V tom hle to bude v Brně malinko jiné, ale věřím, že lidi na ta první kola, kterých bude doufám co nejméně, přijedou a budou nás podporovat stejně jako v Opavě," řekl Zavadil.

Přípravu na návrat do ligy zahájili Opavané se dvěma posilami, útočníkem Václavem Juřenou z Třince a záložníkem Janem Řezníčkem z Pardubic. V jednání je ještě příchod obránce Filipa Twardzika z Vítkovic.

Podruhé ukončil kariéru

Kariéru naopak už podruhé během několika měsíců ukončil pravý obránce Zdeněk Pospěch.

„Rozhodl se, že už do toho kvůli přetrvávajícím potížím s kolenem nepůjde, a my to respektujeme. Musíme ale najít nějaký způsob, abychom ho měli co nejčastěji v kabině," řekl kouč slezského celku Roman Skuhravý, jenž by bývalým reprezentačním obráncem velmi rád doplnil realizační tým.