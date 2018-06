Zabiják Hornyák loví ve druhé lize. Vyžaduje disciplínu, jinak umí být i zlý

Česká mise slovenského světoběžníka začala. Nový trenér fotbalistů Liberce Zsolt Hornyák zahájil přípravu. I s dvěma posilami ze druhé ligy, konžským útočníkem Elvisem Mashikem Sukisou z Českých Budějovic a ofenzívním záložníkem Alešem Nešickým z Táborska. „Druhou českou ligu jsme velmi dobře zmapovali a považujeme ji za kvalitní soutěž. Pokud chceme najít něco nového a nějaké oživení, ve druhé lize je na to ideální prostor. Samozřejmě počítám s tím, že ti hráči ještě nejsou úplně hotoví, ale proto jsme tu, abychom s nimi pracovali," vysvětlil nový kouč Slovanu, který ještě posílil slovenský záložník Martin Koscelník.

„Jako trenér bych nerad tahal ze Slovenska průměrné hráče, to není můj styl. I v cizině jsem razil cestu, že jsem to raději hrál s domácími fotbalisty a zahraniční borce bral jenom v případě, když byla potřeba ještě větší kvalita. Jinak preferuju domácí hráče," přiznal Hornyák, který by rád ještě posílil pozici špílmachra a útočníka. V hledáčku měl i stopera Davida Hovorku ze Sparty, ale jeho návrat pod Ještěd padl.

„Kvalitního a vysloveně hotového útočníka bychom chtěli jednoznačně, typologicky na úrovni Džeka. Doufáme, že za týden tu bude, protože Liberec ho potřebuje. Jsme ve finální fázi, Čech to bohužel není," prozradil bývalý úspěšný hráč, který si trenérské jméno udělal v Arménii a naposledy vedl druholigový Vladivostok.

„V Česku není jako trenér tolik známý, ale myslím, že by mu mohl Liberec sedět, protože je tam hodně mladých kluků, kterým může pomoci," prozradil dnes už exliberecký hráč Vladimír Coufal, jenž Hornyáka poznal ještě jako dorostenec v Hlučíně.

„U kluků byl hodně oblíbený. Náročný, ale spravedlivý. A určitě bych si dával pozor, aby se nenaštval. Když zařve, můžou se kluci polekat. Navíc když svou vizáží připomíná nějakého zabijáka," varoval s úsměvem Coufal.

„Svoje hráče považuju za svoje děti. Nedám na ně dopustit, ale taky jsem dost přísný. Jednoznačně u mě platí disciplína v kabině. Když někdo něco provede, umím být i zlý," reagoval Hornyák. Jeho severočeská štace startuje.