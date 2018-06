Jágr ho přemluvil! Český mistr světa si rozmyslel konec kariéry a míří do Kladna

„Když jsem seděl po sezóně zklamaný v Českých Budějovicích s vedením Motoru, byl jsem na 90 procent přesvědčený, že už dál pokračovat nebudu a budu se věnovat jiným věcem jako je rodina a aktivitám, které jsem doteď dělat nestíhal nebo nemohl. I odloučení od rodiny pro mě bylo těžké, jelikož v Českých Budějovicích jsem byl jenom se synem a zbytek rodiny byl v Praze," píše Vampola na svém facebookovém profilu.

Jenže to by se mu nesměl ozvat Jaromír Jágr... „Za nějaký čas ležím u bazénu na dovolené, kde už jsem byl jako „důchodce" a pípne mi SMS od člověka, kterého beru jako kamaráda, ale zároveň za jednu z největších postav světového hokeje a můj vzor, kterého jsem obdivoval odmalička," vypráví Vampola, vítěz extraligy s Vsetínem (2001), Plzní (2013) a Libercem (2016).

„Píše mi něco ve smyslu: ´Je škoda, končit takto „mladý", pojď ještě hrát, pojď si zahrát se mnou na Kladno, budeme hrát spolu a zkusíme Kladno dostat do extraligy,´" vybavuje si konverzaci s nejproduktivnějším Evropanem v historii NHL.

Zpočátku přitom Vampola pokračování v kariéře zavrhoval. „První, co mně problesklo hlavou, bylo: ´Ne, vůbec, už je konec.´ Řekl jsem si, že už se budu věnovat jiným věcem. A pak mně to začalo šrotovat v hlavě. Napsali jsme si nějaké SMS, párkrát si zavolali a já nad tím začal přemýšlet," popisuje rodák ze Žďáru nad Sázavou.

Vampola: Doufám, že už něco dělá i Jarda

A nakonec ho Jágr zviklal. Kladnu kývl nejenom proto, že z Prahy, kde bydlí, to má na kladenský zimák autem jen pětatřicet minut. „Můžu být doma s rodinou, mít mladého pod kontrolou. A hlavně si opravdu na své poslední štaci zahrát s Jardou Jágrem. A zažít, doufám, ještě nějaký úspěch a hlavně srandu a radost z hokeje," vysvětluje Vampola, proč se nakonec v úterý dohodl s Rytíři na spolupráci pro příští sezónu.

Na sezónu, kterou by moc rád zakončil návratem Kladna do elitní soutěže, z níž před čtyřmi lety sestoupilo, se moc těší. „Je pro mě výzva dokázat se dobře připravit na sezónu, abych Kladnu pomohl do extraligy! Je to po minulé sezóně, dá se říct, úplně stejný úkol jako byl v Motoru. Tam se to nepovedlo a upřímně říkám, že mě to doteď hodně mrzí," vyznává se Vampola.

„Věřím tomu, že mám pořád co nabídnout a něco ve mně ještě je. A doufám, že už maká a něco dělá i Jarda, aby to vše nebylo na nás ostatních," zakončuje svůj příspěvek.