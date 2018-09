Kladno se chystá připomenout mistry. Oblékne Jágr poprvé v sezóně dres?

Souboj hokejových klubů, které mají za sebou úspěšnou historii. V první lize ve středu nastoupí Kladno proti Jihlavě. Rytíři navíc v replikách dresů, které budou vzpomínkou na mistrovskou sezónu 1958/1959. V dresu domácích by se mohla už také objevit největší legenda klubu. Nastoupí k prvnímu zápasu tohoto ročníku Chance ligy Jaromír Jágr?

„Jarda se už s námi zapojil do tréninku. Čekáme, až se rozhodne, že může nastoupit. Šance, že by nastoupil už zítra (ve středu), tu je," citují klubové stránky trenéra Davida Čermáka.

Dobové dresy nebudou jedinou připomínkou prvních kladenských mistrů. Pro fanoušky klub přichystal další zpestření. „Je to veliká pocta, když si vezmu, že na sobě budeme mít dresy, které nosili i předešlí hráči našeho klubu, ze kterých se staly legendy. Má to veliké kouzlo a určitě nám to přidá k motivaci. Dresy jsou opravdu krásné," svěřil se se svými pocity Jakub Strnad, který je momentálně kapitánem kladenského týmu.

Kladno je po odehraných čtyřech zápasech na druhém místě, získalo 10 bodů. Jihlava je šestá s 6 body.

„Návrat se blíží, ale nechci to zbytečně uspěchat, aby se mi nevrátilo zranění. Je to těžký, měsíc jsem nebyl s mužstvem na ledě, vypadnul jsem z toho. Možná ve středu půjdu, možná v sobotu na Slavii, těžko říct. Nechci být jen do počtu," řekl Jágr.

Bude číslo 68 od 18 hodin v sestavě?