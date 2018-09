Slávistická rozlučka. Po 20 sezónách vystoupalo jeho číslo 72 ke stropu

"Samozřejmě je to velká pocta, beru to jako nějaké poděkování za ty roky, které jsem tady odehrál. Těch lidí, kór v Česku, po halách tolik nevisí," řekl Kolařík v rozhovoru s novináři.

Sedmnáct z 20 sezón ve Slavii strávil v extralize a posbíral v nich celkem sedm medailí - vedle dvou zlatých i tři stříbrné a dvě bronzové. Zůstal i po sestupu v roce 2015. Kariéru ukončil až po minulé sezóně a v posledních dvou ročnících nastupoval i za druholigovou Kobru Praha.

Ocenění se dočkal před 1772 diváky v duelu proti Kladnu, jehož dres na začátku kariéry také oblékl. "Chtěl bych poděkovat tátovi, že nás s bráchou přivedl na stadión a začal jsem hrát hokej. Taky klukům, že to se mnou tak dlouho vydrželi. A fanouškům, pro které se hokej hraje. Doufám, že se zase dočkáte extraligy," vzkázal jim předtím, než si na velkoplošné obrazovce mohli prohlédnout Kolaříkův průřez kariérou.

https://www.facebook.com/HCSlavia/videos/303229273593432/

Účastník mistrovství světa v roce 2003 byl dojatý, ale na slzy nedošlo. "Raději jsem nepřemýšlel, abych se nerozbrečel. Jenom jsem koukal. Já jsem tam byl s klukama, mladej mi furt něco povídal, takže naštěstí jsem mu musel odpovídat občas, to mě tak nějak rozptýlilo a rozveselilo," usmíval se Kolařík.

V extralize stihl za Poprad, Kladno a především Slavii 1012 zápasů a v letech 2000 až 2002 se pokoušel prorazit i v NHL, kde sehrál 23 utkání za Boston. Slavia se stala jeho osudem. "Byl jsem tady strašně spokojený. Od doby, co jsem přišel z Berouna ve čtyřiadvaceti, to tady fungovalo perfektně," řekl Kolařík.

"Pak jsem si na chvíli odskočil do Ameriky zkusit to. Tam se to nějak extra výrazně nepovedlo, ale zahrál jsem si NHL. Pak jsem se vrátil, přišly tady tituly... Byl jsem spokojený s kariérou. Do toho mistrovství světa, takže spokojenost," dodal. Nejraději vzpomíná na extraligový titul v roce 2003. "Byl první a byl asi nejkrásnější."

Těšilo ho, že vydržel hrát až do 45 let. "Člověka to musí bavit a musí tomu hodně dávat a musí se mu vyhýbat zranění. Já měl štěstí, že se mi všechno tak nějak povedlo, takže mi to vydrželo takhle dlouho," řekl.

Pohled na Jaromíra Jágra na kladenské střídačce, když se v 46 letech ještě chystá pokračovat, jej nepřesvědčí. Na Slavii už trénuje juniory. "Občas, když kluci hrají dobře, nejsou pod tlakem, tak si říkám, že ještě bych mohl. Ale kdepak, už o tom nepřemýšlím, teď jsem u juniorů na střídačce, baví mě to. Jsem teď spokojený," dodal Kolařík.